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Экономика и бизнес

Эксперт CARCADE рассказал о развитии RPA в компании

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 июня прошёл десятый PIX RPA митап, посвящённый вопросам повышения производительности труда с помощью технологий роботизации и искусственного интеллекта.

В рамках события эксперты рассказали о новых возможностях российской платформы для программной роботизации крупного и среднего бизнеса PIX RPA, поделились кейсами применения роботов в сочетании с искусственным интеллектом, а также обсудили будущее роботизации в России в ближайшие годы. На площадке была организована демонстрационная зона для показа новых возможностей продуктовой экосистемы.

Повышение производительности труда — один из главных вызовов современной российской экономики. Масштаб задач и скорость их решения растут с каждым днём, и в этот процесс вовлечены все стороны: производства, государственные структуры, образовательные учреждения и разработчики новых технологий. Целью PIX является создание цифровых помощников для каждого сотрудника, что позволит освободить время для важных задач и значительно повысить производительность.

От лица компании CARCADE на встрече выступил Илья Егоров, руководитель отдела роботизации. Он рассказал об успешном опыте внедрения искусственного интеллекта, который работает в связке с роботом для мониторинга обременений на сайте ГИБДД. Он успешно проходит проверку "на робота" на сайте — распознаёт текст с капчи за 0,05 секунды. Илья также поделился некоторыми планами на будущее, как, например, внедрение промышленного OCR-решения (оптического распознавания символов) и пилотирование роботов на базе нейросетей, что позволит автоматизировать ещё больше процессов и вывести эффективность автоматизаций на новый уровень.

"Участие в конференциях и митапах — это полезная практика и важная часть нашей работы, позволяющая нам встречаться с единомышленниками и коллегами из других компаний. Подобные мероприятия — хороший шанс поделиться опытом и узнать о кейсах коллег и конкурентов, в кулуарах обсудить с разработчиками платформы планируемые изменения и высказать свои пожелания", — поделился впечатлениями о мероприятии Илья Егоров.

Реклама. ООО "Каркаде".

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