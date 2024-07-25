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Страхование Финансы

"Росгосстрах": в этом сезоне туристы чаще обращаются с укусами медуз и реже — с солнечными ожогами

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала лета "Росгосстрах" принял несколько сотен обращений клиентов по страхованию путешественников. Почти 90% из них приходятся на топ-5 стран, куда клиенты оформили полисы на период с 1 июня 2024 года по настоящий момент.

Около 50% обращений поступило от отдыхающих в России, 32% — из Турции, 8% туристов, обратившихся за медицинской помощью, отдыхали в Таиланде, и примерно по 5% — в Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Средняя стоимость оказанной помощи на одного застрахованного, обратившегося в медицинское учреждение во время поездки, составила 18 тысяч рублей.

Как рассказала заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах" Ольга Купцова, в основном туристы обращались с простудой или диагнозом "гастроэнтерит" (80% этих случаев приходится на детей). "Также мы часто фиксировали травмы, зубную боль и ожоги от медуз, причем последнее почти вдвое чаще, чем в прошлом году. И гораздо реже по сравнению с прошлым летним сезоном застрахованные жаловались на получение солнечных ожогов", — добавила Ольга Купцова.

При этом если рассматривать отдельно именно серьезные диагнозы с госпитализацией, по статистике обращений, в "Росгосстрахе" лидируют такие страны, как Таиланд, Индия, Турция и ОАЭ. По несколько десятков обращений по тяжелым случаям принято также из Абхазии, Египта, Вьетнама, Грузии, Индонезии, Шри-Ланки.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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