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Молодежная политика Общество

Итоги второго дня "iВолги": образовательные лекции, специальное направление "Время созидать" и встречи с экспертами

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился второй день всероссийского молодежного форума Движения Первых "iВолга" платформы Росмолодежь.События, а это значит, что на форумной площадке стартовала образовательная неделя. Участников каждый день будут ждать сессии с экспертами, мастер-классы, специальное направление "Время Созидать" и обилие возможностей для развития.

Фото: пресс-служба Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»

Основная тема "iВолги" этого года - "На "iВолгу" всей семьей" - созвучна с объявленным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи в России. 11 тематических смен посвящены инновационным форматам работы со школьниками и студентами, обмену лучшими практиками в работе с детьми и молодежью, а также развитию ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем - в области спорта, творчества, медиа, добровольчества и других.

Образовательная программа у каждой смены начинается с двух утренних сессий, где спикеры проводят дискуссии, делятся своим опытом и знаниями. 25 июля с участниками встретилась актриса театра и кино Анастасия Денисова - она выступила с лекцией "Найди себя в творчестве" и рассказала участникам о том, через какой путь ей пришлось пройти, чтобы исполнить свою творческую мечту - стать актрисой.

"Мне интересно раскрывать новые грани себя, добиваться новых целей. Когда ты зацикливаешься на одном, может случиться выгорание. Нужно учиться регулировать виды деятельности", - поделилась пережитым Анастасия Денисова.

В ходе смены "Первые. Наука и образование" с лекцией "Отражение Земли. Тренды в технологиях и инновациях в России" выступила Анастасия Бестужева, руководитель направления регионального развития Фонда «Сколково», советский и российский ученый. Анастасия отметила, что вселенная технологий активно развивается, но по-прежнему важно идти в ногу со временем, следить за инновациями и быть открытыми к новому.

"Если ты широко мыслишь, то можешь воплотить любые идеи. В молодости тебя ничто не ограничивает - самое время набивать шишки", - заключила руководитель направления регионального развития Фонда «Сколково» Анастасия Бестужева.

После двух образовательных пар участники посещают "Открытые площадки" - их четырнадцать и каждый самостоятельно выбирает, какая из локаций будет ему наиболее интересна. Подобный формат - уникальная возможность попробовать себя в совершенно новой сфере деятельности. За один день можно посетить до шести открытых площадок.

На площадке "Классные встречи" выступила генеральный директор группы компаний NCA Ева Самсонова. Встреча прошла в формате живого общения, где каждый участник мог задать свой вопрос. Ребята спрашивали у гостьи о том, что ее вдохновляет, с каким девизом она идет по жизни и как выбрать свой путь.

"Мой девиз жизни - "Все через любовь". Мои источники любви - семья, домашние животные, мой родной город, а также свое дело. В моей семье есть традиция: обязательно раз в год куда-то выезжать вместе", - пояснила Ева Самсонова.

Кроме того, на форуме можно поддержать детей из исторических субъектов Российской Федерации. Благотворительный фонд "Страна для детей" с акцией "Детям - в руки" ежедневно принимает помощь всех неравнодушных на открытой площадке "Послезавтра".

На время проведения события фонд установит специальный пункт приема помощи, куда желающие смогут принести заранее подготовленные вещи. Инструкцию и список вещей, которые можно отнести в пункт приема, участники получили при регистрации. Организаторы акции отсортируют, упакуют и отправят гуманитарную помощь в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области.

"Команда фонда выражает глубокую благодарность всем, кто решит поддержать нашу добрую инициативу. Гуманитарная акция "Детям - в руки" существует с 2022 года. За это время мы успели оказать поддержку многим семьям, многодетным мамам, опекунам и другим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Наша команда верит, что добро не делается в одиночку, поэтому возможность организовать гуманитарную акцию на форуме ""iВолга" бесценна. Вместе мы сделаем одно большое и доброе дело!" - подчеркнул директор благотворительного фонда "Страна для детей" Алексей Петров.

Еще одно направление образовательной программы - "Время созидать" - позволяет участникам погрузиться в интенсивную работу над проектами, чтобы получить опыт коллективной работы. Цель площадок - превратить идеи в реальные дела, создавая новые смыслы и решения.

"iВолга" - это площадка для практического обучения и создания реальных проектов. В первый день каждый выбрал направление, которое интересует его больше всего. На протяжении Форума участники будут работать в выбранной области под руководством ведущих экспертов, получая ценные знания", - отметила руководитель направления "Время созидать" Татьяна Герасимчук.

В конце работы направления будут созданы творческие, интеллектуальные, исследовательские и другие тематические продукты, которые затем будут представлены на "iВолге". Например, участники площадки "Песни из рюкзака" при поддержке лауреата Грушинского фестиваля поучаствуют в двух всероссийских конкурсах авторской песни и сочинят песню на тему "iВолги", чтобы спеть ее всем форумом.

Важно подчеркнуть, что многие идеи и продукты, представленные участниками форума, получат практическое применение. На площадке "Сильная Россия" участники убедятся в том, что любить Родину можно не только словом, но и делом: гости площадки подготовят открытки, видеооткрытки и творческие подарки, изготовят маскировочные сети и окопные свечи, которые позднее будут направлены участникам специальной военной операции.

Напомним, молодежный форум "iВолга" в течение 11 лет имел статус окружного и проводился под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО. С 2024 года форум получил федеральный статус.

Всероссийский молодежный форум Движения Первых ""iВолга" входит в линейку платформы Росмолодежь.События. Организаторами форума выступают правительство Самарской области, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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