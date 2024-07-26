Мостуризм подготовит образовательно-туристическую программу для участников форума "iВолга"

Комитет по туризму Москвы презентует участникам Всероссийского молодежного форума Движения Первых "iВолга" насыщенную образовательно-туристическую программу в разных форматах. Кроме того, с 25 по 28 июля на площадке организуют работу мобильного туристско-информационного центра.

В рамках четырехдневной программы на форуме, организованном платформой Росмолодежь, Мостуризм подготовил роуд-шоу "Москва — столица детского туризма", мастер-классы и лекции на актуальные темы, кинопоказ, а также встречи с экспертами.

Также на площадке будут представлены интерактивные образовательные туры в Москву с посещением ведущих вузов и интерактивной программой, которые были разработаны Мостуризмом совместно с ведущими вузами столицы. Эти туры впервые запущены в июне и ориентированы на запрос целевой аудитории из регионов.

Также участники форума смогут обсудить востребованные профессии в сфере цифровых коммуникаций и блогосфере, узнать о выгодных путешествиях, пройти мастер-классы по созданию самых эффектных рилсов и по созданию авторского стикерпака.

Мостуризм регулярно выступает партнером различных деловых, культурных и молодежных мероприятий. При этом интеграция в форум "iВолга" состоится впервые.

Всероссийский форум проводится ежегодно с 2013 г. на Фестивальной поляне в Самарской области. В этом году "iВолга" пройдет с 24 июля по 1 августа и объединит 2 тыс. человек от 14 до 35 лет из разных уголков России. Основная тема этого года созвучна объявленным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи в России: "На iВолгу всей семьей".