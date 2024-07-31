Сотрудники Госавтоинспекции провели краш-курс по безопасности дорожного движения на форуме "iВолга"

Сотрудники Госавтоинспекции области, в целях привлечения внимания молодого поколения к всеобщей проблеме безопасности на дорогах, при содействии общественной организации "Ночной патруль", провели краш-курс по безопасности дорожного движения на форуме "iВолга 2024".
В начале интерактивного мероприятия начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов обратил внимание молодых людей на то, что фрагменты резонансных происшествий остаются в памяти на всю жизнь, особенно если в них пострадали или погибли дети. Руководитель Госавтоинспекции напомнил, что, если игнорировать Правила дорожного движения, то все желания и мечты могут не исполниться и для этого достаточно всего одного мгновения, одного неверного шага или рискованного маневра.
Присутствующим были продемонстрированы специально подготовленные видеоролики, состоящие из подборки сюжетов с мест дорожных аварий, в которых погибли и получили тяжелые ранения люди. Молодые люди внимательно слушали эмоциональную речь молодого человека — виновника дорожной аварии который решил покатать на автомобиле после встречи выпускников одноклассников, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. В тот вечер автоавария унесла жизни всех пассажиров, а он — водитель, остался жив. Водитель признался, как невыносимо жить с мыслью, что именно он виновен в гибели трех человек.
Продолжил мероприятие видеоряд дорожно-транспортных происшествий произошедших на территории региона, в которых пострадали дети.
Также, перед собравшимися, выступил представитель общественной организации "Ночной патруль" Алексей Сафин, который отметил важность взаимодействия инициативных граждан и сотрудников полиции в обеспечении безопасности дорожного движения.
В заключение сотрудники Госавтоинспекции призвали всех присутствующих к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, пожелав добрых и безопасных дорог.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.