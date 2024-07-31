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Молодежная политика Общество

Сотрудники Госавтоинспекции провели краш-курс по безопасности дорожного движения на форуме "iВолга"

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Госавтоинспекции области, в целях привлечения внимания молодого поколения к всеобщей проблеме безопасности на дорогах, при содействии общественной организации "Ночной патруль", провели краш-курс по безопасности дорожного движения на форуме "iВолга 2024".

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области

В начале интерактивного мероприятия начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов обратил внимание молодых людей на то, что фрагменты резонансных происшествий остаются в памяти на всю жизнь, особенно если в них пострадали или погибли дети. Руководитель Госавтоинспекции напомнил, что, если игнорировать Правила дорожного движения, то все желания и мечты могут не исполниться и для этого достаточно всего одного мгновения, одного неверного шага или рискованного маневра.

Присутствующим были продемонстрированы специально подготовленные видеоролики, состоящие из подборки сюжетов с мест дорожных аварий, в которых погибли и получили тяжелые ранения люди.  Молодые люди внимательно слушали эмоциональную речь молодого человека — виновника дорожной аварии который решил покатать на автомобиле после встречи выпускников одноклассников, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. В тот вечер автоавария унесла жизни всех пассажиров, а он — водитель, остался жив. Водитель признался, как невыносимо жить с мыслью, что именно он виновен в гибели трех человек.

Продолжил мероприятие видеоряд дорожно-транспортных происшествий произошедших на территории региона, в которых пострадали дети.

Также, перед собравшимися, выступил представитель общественной организации "Ночной патруль" Алексей Сафин, который отметил важность взаимодействия инициативных граждан и сотрудников полиции в обеспечении безопасности дорожного движения.

В заключение сотрудники Госавтоинспекции призвали всех присутствующих к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, пожелав добрых и безопасных дорог.

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