Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова

В четверг, 1 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание с участием заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова и руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Основным вопросом повестки стала работа по взаимодействию с военнослужащими и членами их семей.

В совещании также приняли участие врио начальника штаба Центрального военного округа Александр Линьков, федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев, военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин, руководство силовых ведомств, члены правительства региона.

Как подчеркнул глава региона, важнейшее направление работы областного правительства — взаимодействие с Армией России. "Для Самарской области задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, по обеспечению отбора на службу по контракту, по обеспечению взаимодействия с нашими военнослужащими, которые сейчас выполняют боевую задачу и защищают нашу родину, представляют Самарскую область, взаимодействие с их семьями являются абсолютным приоритетом в нашей работе", — отметил Вячеслав Федорищев.

За последнее время в области был принят ряд решений по усилению поддержки как самих военнослужащих, так и их семей. Кроме того, вступил в действие указ президента РФ Владимира Путина от 31 июля 2024 г., согласно которому гражданам, заключившим с 1 августа по 31 декабря 2024 г. контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ на год и более для выполнения задач СВО, установлена единовременная денежная выплата 400 тыс. рублей. С учетом этого совокупная выплата на территории Самарской области составит более 1,2 млн руб. тем, кто принял решение служить по контракту. Также в области ввели выплаты за ранения, увеличили количество мер поддержки, которые распространяются на членов семей защитников отечества.

Руководитель области сделал акцент на необходимости продолжать работу: "Вместе с тем всегда остаются задачи, которые нужно решать, а самое главное — еще дополнительные меры поддержки".

Особое внимание в ходе совещания уделили сотрудничеству с ветеранскими организациями, выстраиванию этой работы в муниципальных образованиях. "Здесь, конечно же, необходимо усиливать наше взаимодействие и поддержку", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона поблагодарил Александра Матовникова за визит в регион и помощь в организации работы.

"Правительство Самарской области сделает все зависящее и даже чуть больше для того, чтобы обеспечить полное понимание у всех, что самая большая поддержка оказывается и будет оказываться нашим военнослужащим и членам их семей", — заключил руководитель субъекта.