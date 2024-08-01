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Экономика и бизнес

"Авито Авто": спрос на новые автомобили у дилеров в Самаре вырос за полгода на 23,1%

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили, представленные на платформе автодилерами в первом полугодии 2024 года.

По данным "Авито Авто", число дилеров, предлагающих автомобили на платформе, в I полугодии 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросло в России на 29,4%. Предложение же новых автомобилей от дилеров выросло год к году на 67,0%.

В топ-5 предложения новых автомобилей, представленных на "Авито Авто" дилерами, по маркам, лидирует Haval: доля авто этого бренда в предложении составила 26,5%. На втором месте Geely, забравший 19,4% от всех предложений дилеров. Третью строку занимает ВАЗ (Lada), с долей 14,0%. Далее идет Chery, чья доля составила 2,7%. Замыкает пятерку лидеров OMODA, чья доля 2,2%.

Лидером по спросу по брендам также является ВАЗ (Lada), с долей 32,6% от общего спроса на новые автомобили у дилеров в Самаре. На втором месте Haval с 10,4%, а на третьем Geely — с 6,6%. Четвертую строчку занимает Chery — 6,5%, пятую с долей спроса среди брендов 5,2% — OMODA.

В топе спроса по моделям три первых места занимают ВАЗ (Lada) Granta, Vesta и Niva Legend, на четвертом — Haval Jolion. Пятое снова занимает ВАЗ (Lada) — Niva Travel.

"Потенциал для роста дилерских продаж в сегменте новых автомобилей есть, и очень существенный. Важным драйвером спроса на новые ТС является старение парка доступных европейских и американских машин в этой категории. Дополнительный импульс спросу дают предлагаемые дилерами современные модели китайских производителей с впечатляющими характеристиками, гарантией на новые авто и другими преимуществами. Все это позволяет надеяться на сохранение позитивной динамики дилерских продаж в сегменте новых авто", — прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в "Авито".

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