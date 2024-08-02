Вячеслав Федорищев обратился к воинам-десантникам и ветеранам ВДВ

В пятницу, 2 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратился по случаю Дня воздушно-десантных войск России к воинам и ветеранам ВДВ.
Через школу мужества воздушно-десантных войск прошло уже не одно поколение защитников Родины. В годы Великой Отечественной войны, во всех локальных войнах и конфликтах последних десятилетий наша "крылатая пехота" находилась на самых опасных, передовых рубежах, проявляя при этом смелость, высочайшую боевую выучку и патриотизм", - напомнил глава региона.
Он подчеркнул, что сегодня воины-десантники, продолжая героические традиции предшественников, достойно выполняют поставленные перед ними задачи в зоне специальной военной операции.
"Низкий поклон всем, кто с оружием в руках защищает нашу Родину и честно выполняет свой воинский долг. Россия гордится вами!", - поблагодарил Вячеслав Федорищев.
Особую благодарность он выразил ветеранам ВДВ, которые оказывают помощь семьям погибших сослуживцев, инвалидам — участникам боевых действий, занимаются военно-патриотической работой с молодежью.
"Желаю всем "голубым беретам" здоровья, счастья, твердости духа, успехов в боевой работе и мирной жизни!", - заключил врио губернатора.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...