Вячеслав Федорищев обратился к воинам-десантникам и ветеранам ВДВ

В пятницу, 2 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратился по случаю Дня воздушно-десантных войск России к воинам и ветеранам ВДВ.

Через школу мужества воздушно-десантных войск прошло уже не одно поколение защитников Родины. В годы Великой Отечественной войны, во всех локальных войнах и конфликтах последних десятилетий наша "крылатая пехота" находилась на самых опасных, передовых рубежах, проявляя при этом смелость, высочайшую боевую выучку и патриотизм", - напомнил глава региона.

Он подчеркнул, что сегодня воины-десантники, продолжая героические традиции предшественников, достойно выполняют поставленные перед ними задачи в зоне специальной военной операции.

"Низкий поклон всем, кто с оружием в руках защищает нашу Родину и честно выполняет свой воинский долг. Россия гордится вами!", - поблагодарил Вячеслав Федорищев.

Особую благодарность он выразил ветеранам ВДВ, которые оказывают помощь семьям погибших сослуживцев, инвалидам — участникам боевых действий, занимаются военно-патриотической работой с молодежью.

"Желаю всем "голубым беретам" здоровья, счастья, твердости духа, успехов в боевой работе и мирной жизни!", - заключил врио губернатора.