Вячеслав Федорищев встретился с трудовым коллективом РКЦ "Прогресс"

В пятницу, 2 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с заместителем руководителя Администрации президента РФ Максимом Орешкиным и заместителем министра промышленности и торговли РФ Романом Чекушовым посетили АО "РКЦ "Прогресс". После осмотра производственных площадок было проведено совещание по вопросам развития предприятия и состоялась встреча с трудовым коллективом.

АО "РКЦ "Прогресс" — один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа "Союз". Предприятие является участником практически всех крупнейших программ освоения космоса. Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, начиная совещание по вопросам развития РКЦ "Прогресс", отметил значимость самарского предприятия для промышленности и космической отрасли страны.

"Президентом принято решение о начале реализации национального проекта "Космос" с 2025 года. Сейчас завершается его подготовка. Важность этого направления, особенно в текущих условиях, здесь никому объяснять не нужно, — сказал Максим Орешкин. — У Самарской области очень большой потенциал с точки зрения технологического развития. Поэтому очень важно, что мы сегодня приехали на предприятие "Прогресс".

Максим Орешкин напомнил, что вчера в Тольятти он ознакомился с работой регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем.

"В Тольятти появляется большой новый кластер развития беспилотной авиации, который будет очень активно расти, — отметил заместитель руководителя Администрации президента. — В Самаре — космическая отрасль и связанные с ней производства. Здесь же ведется производство металлургической продукции высокого качества и высоких свойств. Это тоже высокотехнологичная история. Поэтому планы у нас большие".

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев, который был назначен президентом страны председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", сообщил, что сейчас ведется подготовка предложений по развитию российской промышленности, мерам поддержки ключевых предприятий.

"Большой раздел будет посвящен модернизации предприятий, которые традиционно всегда были сильными, но по разным причинам, проходя последние десятилетия, не успели модернизироваться так, как должны быть", — сказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что перед "Прогрессом" стоят большие задачи. Вячеслав Федорищев обратился к генеральному директору АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрию Баранову с предложением обозначить в рамках совещания ключевые точки и инициативы по развитию завода, чтобы в дальнейшем их отрабатывать в рамках работы комиссии Государственного совета. Вместе с тем, руководитель Самарской области подчеркнул, что вопросы поддержки предприятия, которые ранее обсуждались и находится на уровне региона, уже находятся в отработке.

"Логистика, транспорт, взаимодействие с ресурсоснабжающими компаниями — это мы уже взяли на контроль", — сказал Вячеслав Федорищев.

Глава Самарской области также отметил, что сейчас ведется работа по введению дополнительных мер поддержке всего ОПК региона.

"Это вопрос поддержки молодых кадров, льготная ипотеки для сотрудников предприятий ОПК, — сообщил Вячеслав Федорищев. — Мы сейчас смотрим на региональные инициативы, которые позволят более быстро реализовывать такие программы. Будем предлагать в течение ближайших трех лет масштабное жилищное строительство, в том числе и в интересах сотрудников предприятия ОПК".

На совещании был предметно рассмотрен целый комплекс вопросов, связанных с текущей работой РКЦ "Прогресс", решением существующих проблем и планами развития предприятия.

Перспективы развития РКЦ "Прогресс" и вопросы поддержки его сотрудников обсуждались на встрече с трудовым коллективом предприятия.

"Вы делаете большое дело, сложное, ответственное. Здесь всегда работали и работают выдающиеся инженеры и конструкторы. Мы очень гордимся предприятием", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к работникам завода.

Глава региона попросил сотрудников "Прогресса" открыто обозначить предложения и проблемы, которые их беспокоят. Работники предприятия озвучили ряд вопросов, связанных с транспортной доступностью, состоянием общественного транспорта и дорог, ЖКХ, благоустройством прилегающей к заводу территории, мерами социальной поддержки.

Вячеслав Федорищев подробно ответил на каждое обращение, отдельные взял на дальнейшую отработку. Он отметил, что есть планы и уже принят ряд решений в части модернизации системы общественного транспорта, дорожной сети, благоустройства. При этом особое внимание уделяется предприятиям ОПК, развитию районов и территорий их размещения в интересах заводов и их сотрудников. Также глава региона напомнил, что в ближайшее время будет представлена программа социально-экономического развития Самарской области.

"По каждому направлению у нас уже конкретный план действий или он будет представлен в программе развития. Мы ее покажем, соберем все замечания, учтем их, и продолжим системную работу, — сказал Вячеслав Федорищев. — Все что от нас зависит, от региона, мы делаем и будем делать еще больше, чтобы жизнь становилась лучше по всем направлениям. Самое главное, чтобы у вас было понимание, что жизнь налаживается, что на предприятии все стабильно. Спасибо вам большое за вашу работу, за ваш труд, за то, что вы делаете".