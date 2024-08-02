В Самаре 1266 кв. м леса вернули из частного владения городу

Красноглинский районный суд Самары вернул городу 1266 кв. м лесных земель. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее надзорное ведомство обнаружило, что в собственности физических лиц незаконно находятся земельные участки в границах городских лесов.
По земельному и лесному законодательства, а также исходя из Закона о приватизации государственного и муниципального имущества, участки в составе земель лесного фонда, а также участки, в границах лесничеств не подлежат отчуждению.
В связи с этим прокуратура направила в суд три иска с требованием прекратить право собственности на часть участков в Красноглинском районе.
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интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.