В Самаре 1266 кв. м леса вернули из частного владения городу

Красноглинский районный суд Самары вернул городу 1266 кв. м лесных земель. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что в собственности физических лиц незаконно находятся земельные участки в границах городских лесов.

По земельному и лесному законодательства, а также исходя из Закона о приватизации государственного и муниципального имущества, участки в составе земель лесного фонда, а также участки, в границах лесничеств не подлежат отчуждению.

В связи с этим прокуратура направила в суд три иска с требованием прекратить право собственности на часть участков в Красноглинском районе.