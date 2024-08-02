16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий Вячеслав Федорищев встретился с трудовым коллективом РКЦ "Прогресс" Вячеслав Федорищев принял участие в совещании судей Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к воинам-десантникам и ветеранам ВДВ Вячеслав Федорищев с незапланированным визитом побывал в Сызрани

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 2 августа, на площадке центра труда и отдыха "Станкозавод" состоялось обсуждение системных вопросов поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий. С представителями отрасли встретились врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, генеральный директор компании "ПроШкола", исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова.

Фото: Дмитрий Бурлаков, Информационное агентство СОВА

Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание. Эта сфера также тесно связана с развитием туризма, культуры. Как отметил Вячеслав Федорищев, сейчас идет работа над формированием программы социально-экономического развития Самарской области, в ней предусмотрен и блок по креативным индустриям.

Напомним, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина, введена такая мера поддержки, как гранты для предпринимателей, работающих в творческих сферах. В 2024 г. в регионе впервые пройдет такой конкурс грантов, победители получат на развитие своих проектов до 500 тыс. рублей.

"Мы сегодня с вами хотели поговорить о том, что еще можно сделать для поддержки креативной экономики, узнать, какие есть предложения, причем конкретные, системные", — обратился глава региона к участникам встречи.

Актуальность кадрового вопроса отметили как представители ресторанного бизнеса, так и индустрии моды.

По мнению директора ресторанного холдинга Евгения Реймера, развитие локального туризма — это верный вектор, но необходимо готовить профессиональные кадры в сфере гостеприимства. В частности, он рассказал о проекте программы подготовки сотрудников для ресторанного бизнеса по примеру Института гастрономии Сибирского федерального университета и выразил готовность участвовать в реализации проекта в области.

Глава региона поддержал идею, при этом подчеркнул: нужны хорошие проектировочные решения и соинвесторы. Оптимальную модель реализации проекта обсудят совместно с экономическим блоком областного правительства через две недели.  

Также на встрече обсудили проведение в Самарской области большого гастрономического фестиваля. По мнению рестораторов, этот формат также способствует привлечению в регион туристов. Как отметил Вячеслав Федорищев, важно представить многообразие и уникальность блюд волжской кухни, продукты, которые производят местные компании, а также напитки. Также на встрече отметили возможность масштабировать гастрономический фестиваль на окружной уровень.

Кроме того, был затронут вопрос проработки туристического бренда региона. Одно из предложений со стороны представителей креативных индустрий — сделать акцент в позиционировании Самары как хлебной столицы и связать с этим туристические маршруты.

По мнению главы региона, туристическое продвижение региона должно объединять многие смыслы. "Туристическая идентичность у нас немного размытая. Мы сейчас разными способами будем продвигать Самару, определять туристический бренд", — отметил он.

Самарский модельер, член Союза дизайнеров РФ Мария Казак обратила внимание на то, что для развития бизнеса в сфере моды важны сезонные крупные мероприятия с четко закрепленными датами проведения в октябре и в конце марта - начале апреля. "Без четких дат мы не можем планировать на долгосрочную перспективу и вести переговоры с потенциальными участниками, в том числе из дружественных стран", — пояснила она.

Также, по мнению Марии Казак, необходима популяризация рабочих профессий в индустрии моды и подготовка кадров. По ее словам, проведение фестиваля "Территория моды" способствовало увеличению набора в Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна, однако в других городах, например, в Тольятти, где тоже много крупных производителей, подготовка по соответствующим направлениям для отрасли не ведется. "Хотелось бы совместными усилиями это продолжить решать", — обратилась она.

Модельер озвучила еще один актуальный для индустрии моды вопрос — единый центр компетенций с доступом к программному обеспечению для проектирования, профессиональному оборудованию. В том числе — для малых брендов, у которых уже есть продажи, но которые еще не могут позволить себе закупить дорогостоящее оборудование, в полной мере оплачивать аренду производственных помещений. "Проработать это мы готовы — идеи, мысли, компетенции есть", — отметила она.  

По словам главы региона, областное правительство возьмет в проработку развитие образовательного направления для индустрии моды, а также меры поддержки для микробизнеса — эту работу обсудят совместно с региональным министерством экономического развития и инвестиций.

В сентябре откроется масштабная выставка "Самара" об истории и достижениях области. Она станет региональным продолжением выставки "Россия", которая проходила в Москве на ВДНХ. В том числе там будет представлено и творчество самарских музыкантов.

Кроме того, обсуждался фестиваль уличного искусства, который также может послужить развитию туризма — в этом плане важно охватить не только Самару, но и другие города региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1