Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий

В пятницу, 2 августа, на площадке центра труда и отдыха "Станкозавод" состоялось обсуждение системных вопросов поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий. С представителями отрасли встретились врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, генеральный директор компании "ПроШкола", исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова.

Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание. Эта сфера также тесно связана с развитием туризма, культуры. Как отметил Вячеслав Федорищев, сейчас идет работа над формированием программы социально-экономического развития Самарской области, в ней предусмотрен и блок по креативным индустриям.

Напомним, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина, введена такая мера поддержки, как гранты для предпринимателей, работающих в творческих сферах. В 2024 г. в регионе впервые пройдет такой конкурс грантов, победители получат на развитие своих проектов до 500 тыс. рублей.

"Мы сегодня с вами хотели поговорить о том, что еще можно сделать для поддержки креативной экономики, узнать, какие есть предложения, причем конкретные, системные", — обратился глава региона к участникам встречи.

Актуальность кадрового вопроса отметили как представители ресторанного бизнеса, так и индустрии моды.

По мнению директора ресторанного холдинга Евгения Реймера, развитие локального туризма — это верный вектор, но необходимо готовить профессиональные кадры в сфере гостеприимства. В частности, он рассказал о проекте программы подготовки сотрудников для ресторанного бизнеса по примеру Института гастрономии Сибирского федерального университета и выразил готовность участвовать в реализации проекта в области.

Глава региона поддержал идею, при этом подчеркнул: нужны хорошие проектировочные решения и соинвесторы. Оптимальную модель реализации проекта обсудят совместно с экономическим блоком областного правительства через две недели.

Также на встрече обсудили проведение в Самарской области большого гастрономического фестиваля. По мнению рестораторов, этот формат также способствует привлечению в регион туристов. Как отметил Вячеслав Федорищев, важно представить многообразие и уникальность блюд волжской кухни, продукты, которые производят местные компании, а также напитки. Также на встрече отметили возможность масштабировать гастрономический фестиваль на окружной уровень.

Кроме того, был затронут вопрос проработки туристического бренда региона. Одно из предложений со стороны представителей креативных индустрий — сделать акцент в позиционировании Самары как хлебной столицы и связать с этим туристические маршруты.

По мнению главы региона, туристическое продвижение региона должно объединять многие смыслы. "Туристическая идентичность у нас немного размытая. Мы сейчас разными способами будем продвигать Самару, определять туристический бренд", — отметил он.

Самарский модельер, член Союза дизайнеров РФ Мария Казак обратила внимание на то, что для развития бизнеса в сфере моды важны сезонные крупные мероприятия с четко закрепленными датами проведения в октябре и в конце марта - начале апреля. "Без четких дат мы не можем планировать на долгосрочную перспективу и вести переговоры с потенциальными участниками, в том числе из дружественных стран", — пояснила она.

Также, по мнению Марии Казак, необходима популяризация рабочих профессий в индустрии моды и подготовка кадров. По ее словам, проведение фестиваля "Территория моды" способствовало увеличению набора в Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна, однако в других городах, например, в Тольятти, где тоже много крупных производителей, подготовка по соответствующим направлениям для отрасли не ведется. "Хотелось бы совместными усилиями это продолжить решать", — обратилась она.

Модельер озвучила еще один актуальный для индустрии моды вопрос — единый центр компетенций с доступом к программному обеспечению для проектирования, профессиональному оборудованию. В том числе — для малых брендов, у которых уже есть продажи, но которые еще не могут позволить себе закупить дорогостоящее оборудование, в полной мере оплачивать аренду производственных помещений. "Проработать это мы готовы — идеи, мысли, компетенции есть", — отметила она.

По словам главы региона, областное правительство возьмет в проработку развитие образовательного направления для индустрии моды, а также меры поддержки для микробизнеса — эту работу обсудят совместно с региональным министерством экономического развития и инвестиций.

В сентябре откроется масштабная выставка "Самара" об истории и достижениях области. Она станет региональным продолжением выставки "Россия", которая проходила в Москве на ВДНХ. В том числе там будет представлено и творчество самарских музыкантов.

Кроме того, обсуждался фестиваль уличного искусства, который также может послужить развитию туризма — в этом плане важно охватить не только Самару, но и другие города региона.