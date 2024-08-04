По случаю Дня железнодорожника Вячеслав Федорищев обратился к работникам отрасли

В воскресенье, 4 августа, по случаю Дня железнодорожника врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к работникам отрасли.

"Для нашей огромной страны железная дорога — это не просто вид транспорта, объединяющий регионы, города и поселки. Эта стратегически важная отрасль обеспечивает целостность экономического пространства, способствует реализации транзитного потенциала территорий и напрямую влияет на темпы развития экономики России", — заявил врио главы региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что действующая на территории Самарской области Куйбышевская железная дорога, филиал ОАО "РЖД", является крупнейшей стальной магистралью страны, соединяющей ее Центр и Запад с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, а также странами Центральной Азии. Железнодорожники успешно решают сложные и ответственные задачи транспортного обслуживания и грузовых перевозок, реформирования отрасли, повышения ее конкурентоспособности, активно поддерживают военнослужащих и их семьи, что, безусловно, приближает нашу общую победу.

"Взаимодействию между региональным правительством и ОАО "РЖД", укреплению частно-государственного партнерства сегодня придается особое значение. Мы плодотворно сотрудничаем в области развития промышленного производства и совместных инфраструктурных проектов в транспортной и социальной сфере. Недавно подписанное между нами соглашение будет способствовать повышению доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи нашим гражданам, — заключил врио губернатора. — Благодарю вас за профессионализм, ответственность, преданность своему делу. Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!"