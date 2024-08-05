Самарские школьники отправились в Пензу на военно-патриотические сборы "Гвардеец"

В Пензе состоялась торжественная церемония открытия Х, юбилейных, юнармейских военно-патриотических сборов "Гвардеец". В церемонии приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, Герой России Александр Янклович, участники СВО.

В числе почетных гостей торжественного мероприятия также был участник программы "Время Героев", инициированной главой государства Владимиром Путиным, кавалер 5 орденов, в том числе 3-х орденов Мужества, Александр Тихонов, наставником которого является полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Напомним, ранее Александр Тихонов вместе с полпредом президента РФ в ПФО принял участие в Дне ПФО на молодежном форуме "iВолга" в Самарской области.

До начала открытия "Гвардейца" почетные гости провели уроки мужества для участников сборов, в ходе которых рассказали реальные истории своих героических поступков и ответили на вопросы, касающиеся воинской службы.

Украшением церемонии открытия сборов стало выступление пилотажной группы "Стрижи".

Сборы "Гвардеец" традиционно пройдут на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А. В. Хрулева, в них примут участие представители всех 14-ти субъектов Приволжского федерального округа, а также Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Из Самарской области в работе юнармейского военно-спортивного лагеря "Гвардеец" принимают участие 20 обучающихся, прошедших конкурсный отбор.

Общественный проект ПФО "Гвардеец" реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

"В Приволжском федеральном округе реализуется проект для самых мотивированных ребят, которые мечтают посвятить себя служению Родине. Окружные сборы "Гвардеец", участие в которых вы принимаете — это прекрасная возможность проверить свои качества, увидеть, как устроена современная армейская жизнь изнутри, "прокачать" полезные навыки. И то, что вы прошли через все отборочные испытания в своих регионах — показатель вашей высокой готовности и мотивированности на служение Отечеству. Мы гордимся тем, что в России растет поколение защитников, лучшие представители которого собрались здесь", — отметил на торжественной церемонии открытия заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

В этом году продолжительность "Гвардейца" увеличена до трех недель. Это позволит юнармейцам получить больше знаний и навыков для поступления в военные вузы, дальнейшего обучения и службы.

С 1 по 21 августа ребята пройдут начальную военную подготовку, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, использованию новейших технических средств, вооружения и военной техники. На сборах впервые пройдут занятия по изучению и управлению БПЛА. Также юнармейцы примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам. Для участников сборов подготовлена интересная культурно-познавательная программа, они познакомятся с историей и знаковыми местами Пензенской области.

Напомним, военно-патриотические сборы "Гвардеец" проводятся с 2013 года под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО совместно с министерством обороны России.