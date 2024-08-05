В Кинеле прошел Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий АРТиКУЛ

В восьмой раз молодежный фестиваль собрал в Самарской области талантливых, креативных, целеустремленных музыкантов, фотографов, уличных художников, графических дизайнеров и дизайнеров одежды, режиссеров и актеров, видеографов и киберспортсменов. Более 220 участников из Самарской области, а также Кемеровской, Оренбургской областей и Удмуртской республики, Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа.

В этом году организаторы принимали заявки в девяти номинациях: танцевальное шоу, фотография/мобильная фотография, граффити/стрит-арт, киберспорт, театр, дизайн, музыка, видеоконтент, годная идея. В каждой из номинаций участники боролись не только за лауреатство, но и за специальные образовательные сертификаты, средства которых можно потратить на обучение, развитие и прокачку таланта в своем творческом направлении.

"Я стала участницей фестиваля в номинации "Музыка" со своей авторской песней "Мы с Россией в едином строю". И получила специальный приз от жюри, образовательный сертификат, невероятна рада и благодарна. И очень горжусь таким результатом. Фестиваль прошёл мощно, интересно, зажигательно. Благодарю всех, кто был со мной рядом и поддерживал", — рассказала участница фестиваля Анастасия Краснова.

"Вчера немного "пожурил" на фестивале АРТиКУЛ. Хочу отметить, как много было много талантливой молодежи, поэтому судить оказалось сложным делом. С большим трудом удалось определить победителей, ведь разница между призовыми местами порою составляла один балл. Поздравляю победителей, а тем, кому в этот раз чуть-чуть не хватило опыта и знаний, желаю не бросать и продолжать творить! Отдельное спасибо организаторам! Все прошло на высшем уровне!" — рассказал Александр Харитонов, композитор, музыкант, аранжировщик, поэт, член жюри в номинации "Музыка".

Кого-то от победы отделил всего один балл, кого-то больше. Кто-то совсем новичок в своем направлении, у других уже есть опыт участия в конкурсах. Но самое главное, что все участники фестиваля разделяют его главный посыл, фестиваль АРТиКУЛ — площадка, на которой можно рассказать о своем творчестве, сделать первые шаги и найти первых поклонников, получить обратную связь от членов жюри и продолжать творить.

"Я вновь побывал на фестивале АРТиКУЛ. К сожалению, я снова не смог занять никакого места, но я не унываю, ведь, участвуя в фестивале, я получаю опыт в репортажной сьемке. Планирую участвовать и в следующем году, но этот год я максимально потрачу на улучшение навыков и обучение. АРТиКУЛ 2024, спасибо за опыт и за полученные эмоции", — рассказал Олег Косырев, участник номинации "Фотография".

Фестиваль АРТиКУЛ — это не просто соревновательная площадка, это большой праздник молодости и творчества. Между своими выступлениями участники номинаций, как и все гости, могли заглянуть на множество интерактивных площадок. Тем более в этом году АРТиКУЛ сменил локацию и переехал в самый красивый, зеленый и уютный сквер Кинеля у озера Ладного. Танцевальные мастер-классы, пленэр, множество спортивных площадок, маркет сувениров, возможность прокатиться на сап-досках по озеру и на зиплайненге над озером и множество ярких фотозон.

Еще одним подарком для участников фестиваля и его гостей стало выступление приглашенной музыкальной группы. Группа МЫСЛИМИМА в 2020 и в 2021 становилась победителем фестиваля в номинации "Кавер-исполнитель". Еще недавно они, как и другие участники, соревновались и ждали решения жюри, а в этот раз стали приглашенными артистами. Выступили сразу после награждения победителей. Напомнили талантливой молодежи и показали своим примером, что нужно слушать свое сердце и заниматься любимым делом и творчеством, и это обязательно найдет отклик в сердцах зрителей, рано или поздно, но это случится.