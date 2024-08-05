В Кинеле прошел Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий АРТиКУЛ

В восьмой раз молодежный фестиваль собрал в Самарской области талантливых, креативных, целеустремленных музыкантов, фотографов, уличных художников, графических дизайнеров и дизайнеров одежды, режиссеров и актеров, видеографов и киберспортсменов. Более 220 участников из Самарской области, а также Кемеровской, Оренбургской областей и Удмуртской республики, Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа.
В этом году организаторы принимали заявки в девяти номинациях: танцевальное шоу, фотография/мобильная фотография, граффити/стрит-арт, киберспорт, театр, дизайн, музыка, видеоконтент, годная идея. В каждой из номинаций участники боролись не только за лауреатство, но и за специальные образовательные сертификаты, средства которых можно потратить на обучение, развитие и прокачку таланта в своем творческом направлении.
"Я стала участницей фестиваля в номинации "Музыка" со своей авторской песней "Мы с Россией в едином строю". И получила специальный приз от жюри, образовательный сертификат, невероятна рада и благодарна. И очень горжусь таким результатом. Фестиваль прошёл мощно, интересно, зажигательно. Благодарю всех, кто был со мной рядом и поддерживал", — рассказала участница фестиваля Анастасия Краснова.
"Вчера немного "пожурил" на фестивале АРТиКУЛ. Хочу отметить, как много было много талантливой молодежи, поэтому судить оказалось сложным делом. С большим трудом удалось определить победителей, ведь разница между призовыми местами порою составляла один балл. Поздравляю победителей, а тем, кому в этот раз чуть-чуть не хватило опыта и знаний, желаю не бросать и продолжать творить! Отдельное спасибо организаторам! Все прошло на высшем уровне!" — рассказал Александр Харитонов, композитор, музыкант, аранжировщик, поэт, член жюри в номинации "Музыка".
Кого-то от победы отделил всего один балл, кого-то больше. Кто-то совсем новичок в своем направлении, у других уже есть опыт участия в конкурсах. Но самое главное, что все участники фестиваля разделяют его главный посыл, фестиваль АРТиКУЛ — площадка, на которой можно рассказать о своем творчестве, сделать первые шаги и найти первых поклонников, получить обратную связь от членов жюри и продолжать творить.
"Я вновь побывал на фестивале АРТиКУЛ. К сожалению, я снова не смог занять никакого места, но я не унываю, ведь, участвуя в фестивале, я получаю опыт в репортажной сьемке. Планирую участвовать и в следующем году, но этот год я максимально потрачу на улучшение навыков и обучение. АРТиКУЛ 2024, спасибо за опыт и за полученные эмоции", — рассказал Олег Косырев, участник номинации "Фотография".
Фестиваль АРТиКУЛ — это не просто соревновательная площадка, это большой праздник молодости и творчества. Между своими выступлениями участники номинаций, как и все гости, могли заглянуть на множество интерактивных площадок. Тем более в этом году АРТиКУЛ сменил локацию и переехал в самый красивый, зеленый и уютный сквер Кинеля у озера Ладного. Танцевальные мастер-классы, пленэр, множество спортивных площадок, маркет сувениров, возможность прокатиться на сап-досках по озеру и на зиплайненге над озером и множество ярких фотозон.
Еще одним подарком для участников фестиваля и его гостей стало выступление приглашенной музыкальной группы. Группа МЫСЛИМИМА в 2020 и в 2021 становилась победителем фестиваля в номинации "Кавер-исполнитель". Еще недавно они, как и другие участники, соревновались и ждали решения жюри, а в этот раз стали приглашенными артистами. Выступили сразу после награждения победителей. Напомнили талантливой молодежи и показали своим примером, что нужно слушать свое сердце и заниматься любимым делом и творчеством, и это обязательно найдет отклик в сердцах зрителей, рано или поздно, но это случится.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.