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Сотовый оператор внедрил искусственный интеллект в работу с персоналом

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Отвечать на вопросы коллектива МегаФона, связанные с управлением персоналом, теперь будет искусственный интеллект. Команде оператора стал доступен чат-бот, с помощью которого каждый сотрудник компании в онлайн-режиме сможет получить всю необходимую информацию и помощь по ключевым вопросам обеспечения своей деятельности.

Новый бот, получивший название "МегаКоллега", владеет знаниями на 150 различных тем, среди которых - кадровый учет, программы мотивации и вознаграждения, административная поддержка, корпоративная культура и другие вопросы, с которыми сталкивается сотрудник на протяжении всего цикла работы в компании.

Внедрению новой системы предшествовала большая подготовительная работа. Тестовая версия бота-консультанта на базе генеративной нейросети ChatGPT была запущена в апреле этого года. На первом этапе искусственный интеллект мог ответить лишь на базовые вопросы о заказе справок и процедуре перехода на дистанционную работу. По мере роста популярности среди сотрудников МегаФона и увеличению количества запросов бот обучался и расширил свои компетенции до 15 тем из области HR. Кроме того, с 12 до четырех секунд сократилось время подготовки ответов на вопросы. Самыми популярными стали темы, связанные с летним сезоном: сотрудники интересовались, как и в какой период они могут оформить отпуск и сколько дней осталось для отдыха.

С начала запуска виртуального консультанта специалисты оператора составляли рейтинг вопросов, анализировали лайки и дизлайки, которыми персонал оценивал точность и корректность ответов. Специально сформированная фокус-группа проводила тестирование, помогая тем самым усовершенствовать бота и обучать его новым темам. Оказалось, что интересы сотрудников не ограничиваются только вопросами кадрового делопроизводства. Поэтому специалисты центра компетенций компании по большим языковым моделям вместе с коллегами по управлению персоналом разработали и внедрили новую версию бота.

До внедрения робота в работу с персоналом специалисты отвечали более чем на 500 кадровых вопросов в день - это почти 150 тысяч вопросов за год. После внедрения "МегаКоллеги" каждый сотрудник может задать вопрос чат-боту даже в нерабочее время и сразу получить ответ. Таким образом, "МегаКоллега" стал персональным HR-партнером для каждого из 22 тысяч сотрудников МегаФона.

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