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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев встретился с кандидатами на должность министра молодежной политики Самарской области

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 6 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с кандидатами, претендующими на должность министра молодежной политики Самарской области. Напомним, об открытом конкурсе на замещение данной должности глава региона объявил в конце июня на встрече с руководителями молодежных общественных организаций, поручив областному правительству организовать его проведение.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Министерство является одним из важнейших звеньев в координации образовательной, просветительской, спортивной, патриотической и воспитательной линий, — сказал глава региона, обращаясь к кандидатам. — Нам очень важно, чтобы министерство формировалось, с одной стороны, по самым лучшим нашим традициям, с другой — учитывало все возможности для развития, которые существуют в Российской Федерации".

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в обозначенных президентом страны Владимиром Путиным национальных целях заложено очень много посылов, конкретных задач и механизмов для развития молодежной политики.

"Самарская область, далеко не отстающий регион, а передовик — всегда была, есть и будет. Поэтому важно, чтобы министерство действительно было сформировано по самым лучшим критериям", — отметил глава 63-го региона, выразив уверенность в профессионализме каждого кандидата.

На участие в конкурсе подали заявки руководитель управления молодежной политики и туризма администрации г. о. Новокуйбышевск Сергей Апарин, начальник отдела комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Светлана Матвеева, начальник отдела кадрового и правового обеспечения министерства туризма Самарской области Игорь Никифорчук, председатель Совета местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" г. о. Самара Сергей Пушняк, проректор по воспитательной работе и молодежной политике ФГБОУ ВО "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" Наталья Рогова, заместитель прокурора Красноглинского района г. о. Самары Роман Сухоруков.

Каждый из претендентов на пост министра представил руководителю региона свои предложения о дальнейшей деятельности профильного ведомства с учетом приоритетов, возможностей.

"Вы показываете самые лучшие результаты, вы профессионалы, вы уже состоялись в тех направлениях, в которых сейчас занимаетесь. Уверен, с каждым нам предстоит долгий совместный путь, совместная работа в разных форматах", — акцентировал руководитель области.

Также Вячеслав Федорищев пригласил кандидатов войти в общественный совет при областном министерстве: "Чтобы вы со своими идеями и знаниями помогали коллективу министерства работать — теперь это важно".

В правительстве Самарской области подведут итоги конкурса и объявят имя министра, который возглавит областное профильное ведомства и будет отвечать за реализацию государственной молодежной политики в регионе.

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