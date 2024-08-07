"iВолга": "Ростелеком" поддержал молодежные проекты

"Ростелеком" принял участие в XII всероссийском молодежном форуме Движения Первых "iВолга", который проходил на Мастрюковских озерах под Самарой.

Более двух тысяч гостей из 82 регионов России, а также Узбекистана, Азербайджана, Германии, Казахстана, Марокко и Таджикистана в течение недели участвовали в образовательных программах и представляли свои проекты. На конкурс грантов было подано 188 заявок, призовой фонд составил 10 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили 24 финалиста.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"iВолга" — площадка, на которой работодатели получают возможность приглашать на работу талантливую молодежь. При поддержке компаний ребята получают шанс реализовать свои проекты и добиться успеха".

Павел Чумак, член Дирекции молодежного всероссийского форума "iВолга":

"Такие крупные компании, как "Ростелеком", открывают окно возможностей для молодых и инициативных. Опыт и знания экспертов помогают участникам форума "i-Волга" быстро ставить цели и четко им следовать".

Помимо образовательной программы на фестивальной поляне проходили концерты, спортивные соревнования, мастер-классы и творческие конкурсы. Самые активные участники получили сувениры от "Ростелекома".