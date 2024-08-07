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Молодежная политика Общество

"iВолга": "Ростелеком" поддержал молодежные проекты

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" принял участие в XII всероссийском молодежном форуме Движения Первых "iВолга", который проходил на Мастрюковских озерах под Самарой.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Более двух тысяч гостей из 82 регионов России, а также Узбекистана, Азербайджана, Германии, Казахстана, Марокко и Таджикистана в течение недели участвовали в образовательных программах и представляли свои проекты. На конкурс грантов было подано 188 заявок, призовой фонд составил 10 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили 24 финалиста.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"iВолга" — площадка, на которой работодатели получают возможность приглашать на работу талантливую молодежь. При поддержке компаний ребята получают шанс реализовать свои проекты и добиться успеха".

Павел Чумак, член Дирекции молодежного всероссийского форума "iВолга":

"Такие крупные компании, как "Ростелеком", открывают окно возможностей для молодых и инициативных. Опыт и знания экспертов помогают участникам форума "i-Волга" быстро ставить цели и четко им следовать".

Помимо образовательной программы на фестивальной поляне проходили концерты, спортивные соревнования, мастер-классы и творческие конкурсы. Самые активные участники получили сувениры от "Ростелекома".

Гид потребителя

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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