"iВолга": "Ростелеком" поддержал молодежные проекты

"Ростелеком" принял участие в XII всероссийском молодежном форуме Движения Первых "iВолга", который проходил на Мастрюковских озерах под Самарой.
Более двух тысяч гостей из 82 регионов России, а также Узбекистана, Азербайджана, Германии, Казахстана, Марокко и Таджикистана в течение недели участвовали в образовательных программах и представляли свои проекты. На конкурс грантов было подано 188 заявок, призовой фонд составил 10 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили 24 финалиста.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"iВолга" — площадка, на которой работодатели получают возможность приглашать на работу талантливую молодежь. При поддержке компаний ребята получают шанс реализовать свои проекты и добиться успеха".
Павел Чумак, член Дирекции молодежного всероссийского форума "iВолга":
"Такие крупные компании, как "Ростелеком", открывают окно возможностей для молодых и инициативных. Опыт и знания экспертов помогают участникам форума "i-Волга" быстро ставить цели и четко им следовать".
Помимо образовательной программы на фестивальной поляне проходили концерты, спортивные соревнования, мастер-классы и творческие конкурсы. Самые активные участники получили сувениры от "Ростелекома".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.