Самарская область заняла 40 место в рейтинге безопасности дорожного движения

Общественный совет при Минтрансе РФ и Высшая школа экономики представили подготовленный совместно рейтинг регионов по уровню безопасности дорожного движения. Самара заняла в нем 40 строчку и попала в категорию "средний".
Рейтинг составлялся по четырем факторам: это расходы на 1 км дорог, количество камер на 1 км дорог, обеспеченность медработниками на душу населения и количество штрафов, выписанных на один автомобиль. При этом в рейтинг не вошли новые регионы, а также Москва и Петербург из-за большого количества населения, и Чукотский и Ямало-Ненецкий округа из-за отсутствия большого количества дорог и транспортных средств.
Так, в Самарской области на 2023 г. было 1503 камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Общая протяженность дорог региона - 42 854 км, население - 3 142 683 человек. Уровень автомобилизации - 319 единиц на 1000 человек. При таких данных Самарская область имеет социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) - 10,88 и транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. машин) - 2,81.
По данным МВД, уровень безопасности в 63 регионе снижается - в 2019 г. область была на девятом месте рейтинга.
С участием пешеходов в Самарской области происходит 31% ДТП (при 25% по РФ). Самые тяжелые последствия наступают в авариях, происходящих по причине выезда на встречную полосу - 22% (17% по РФ).
Коэффициент постановлений за превышение скоростного режима в Самарской области 4,9 (2,13 по РФ).
Лучшими в рейтинге оказались Чеченская Республика, Республика Коми,Калининградская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Худшими - Калмыкия, Тыва, Забайкальский край и Ингушетия.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.