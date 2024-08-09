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Общество

Самарская область заняла 40 место в рейтинге безопасности дорожного движения

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественный совет при Минтрансе РФ и Высшая школа экономики представили подготовленный совместно рейтинг регионов по уровню безопасности дорожного движения. Самара заняла в нем 40 строчку и попала в категорию "средний".

Фото: скриншот с сайта https://osmintrans.ru/

Рейтинг составлялся по четырем факторам: это расходы на 1 км дорог, количество камер на 1 км дорог, обеспеченность медработниками на душу населения и количество штрафов, выписанных на один автомобиль. При этом в рейтинг не вошли новые регионы, а также Москва и Петербург из-за большого количества населения, и Чукотский и Ямало-Ненецкий округа из-за отсутствия большого количества дорог и транспортных средств.

Так, в Самарской области на 2023 г. было 1503 камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Общая протяженность дорог региона - 42 854 км, население - 3 142 683 человек. Уровень автомобилизации - 319 единиц на 1000 человек. При таких данных Самарская область имеет социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) - 10,88 и транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. машин) - 2,81.

По данным МВД, уровень безопасности в 63 регионе снижается - в 2019 г. область была на девятом месте рейтинга.

С участием пешеходов в Самарской области происходит 31% ДТП (при 25% по РФ). Самые тяжелые последствия наступают в авариях, происходящих по причине выезда на встречную полосу - 22% (17% по РФ).

Коэффициент постановлений за превышение скоростного режима в Самарской области 4,9 (2,13 по РФ). 

Лучшими в рейтинге оказались Чеченская Республика, Республика Коми,Калининградская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Худшими - Калмыкия, Тыва, Забайкальский край и Ингушетия.

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