Вячеслав Федорищев встретился с ветеранскими организациями Самарской области

В субботу, 10 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями ветеранских организаций региона, участниками боевых действий, заслуженными сотрудниками правоохранительных и силовых органов.
Вячеслав Федорищев, начиная встречу, отметил, что давно планировал встретиться с ветеранскими организациями региона, чтобы узнать, какая помощь им нужна, получить предложения по развитию Самарской области и дальнейшей совместной работе.
"У вас есть очень много идей, знаний и понимания, как и что сделать по-другому с тем, чтобы жизнь была лучше. Поэтому я пришел к вам не рассказывать о себе, а послушать вас, — сказал руководитель Самарской области. — В дальнейшем планирую последовательно встретиться с практически каждой ветеранской организацией, чтобы внимательно выслушать все наказы и чаяния, которые у вас есть".
Председатель общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Самарской области Николай Хохлунов подробно рассказал о том, что ветеранское сообщество региона проводит большую работу, и в этом всестороннюю поддержку оказывает областное правительство.
"Спасибо за вашу работу, за работу ваших товарищей. Будем взаимодействовать еще больше. Я сегодня здесь для того, что понять, где мы наше взаимодействие можем усилить", — отметил Вячеслав Федорищев.
В ходе общения представители ветеранских объединений озвучили целый ряд предложений, вопросов и проблем, которые их беспокоят. Так, одно из обращений к главе региона касалось доступности медицины. Ветераны рассказали, что они нередко не могут попасть к врачам узкой специализации.
Вячеслав Федорищев отметил: ежедневно занимается темой здравоохранения, а все обращения о недостатках отрасли учитываются при разработке программы социально-экономического развития Самарской области. Одно из уже принятых решений — привлекать к работе в регионе медиков из других субъектов. Это поможет решить проблему нехватки специалистов. "Здравоохранение — это вопрос номер один", — заявил Вячеслав Федорищев.
Один из вопросов касался подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы. Глава региона пригласил представителей ветеранских организаций присоединиться к участию в этой работе.
"Тут дело не в праздновании, не про праздник, а о масштабных вещах, которые нужно сделать. И в первую очередь — по льготам, — сказал Вячеслав Федорищев. — Посмотрим внимательно, очень широкий круг мер сделаем".
Одно из решений, как сообщил Вячеслав Федорищев, уже принято: Вечные огни, которые в некоторых памятных местах зажигаются только по праздникам, в регионе сделают постоянными.
На встрече также озвучивались предложения по развитию социальной сферы, транспортной отрасли, поддержке ветеранов боевых действий, участников СВО.
Глава Самарской области в завершении встречи подчеркнул: взаимодействие региональных властей с ветеранскими организациями будет укрепляться.
"Мне с вами очень важно быть как можно чаще в контакте, потому что вы именно те люди, которые прошли сложный путь, стали нашими великими героями и защитниками. Вы объединяете мнения таких людей, вы их знаете, каждый день общаетесь с ними, знаете все чаяния, — сказал Вячеслав Федорищев. — Мы будем работать, жить, трудиться вместе. Мы все проблемы сразу не решим, вопросов очень много, но системно, вместе будем решать и делать нашу жизнь лучше. Вам низкий поклон".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...