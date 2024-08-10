Вячеслав Федорищев в День физкультурника вручил награды тренерам и работникам сферы

В субботу, 10 августа, в Самарской области отметили День физкультурника. Спортивными мероприятиями были охвачены все муниципальные образования региона. Центральным местом притяжения стала набережная реки Волги в Самаре.
В торжественном мероприятии принял участие врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона, обращаясь к присутствующим, подчеркнул важность праздника для области и отметил: "Самара — спортивная столица".
"У нас замечательные федерации, замечательные команды. И самое главное — каждый, кто живет в Самарской области, является человеком, который к спорту относится с большим уважением, — акцентировал Вячеслав Федорищев. — У нас замечательные дети, которые сегодня показали свои таланты и успехи на каждом из организованных мероприятий. У нас замечательные мастера спорта, которые проявляют свои таланты и являются выдающимися спортсменами нашей великой страны".
День физкультурника в Самарской области начался с утренней зарядки с чемпионом на Первомайском спуске. Затем стартовал баскетбольный турнир "Оранжевый мяч", а в рамках шоу-программы "В ритмах спорта!" прошел массовый "Спортивный вальс".
В областном центре для гостей праздника работали более 40 интерактивных площадок. Все желающие смогли посетить различные спортивные локации, принять участие в мастер-классах, пройти обучение современному мечевому бою и стать свидетелями установления рекорда России по спортивному метанию ножа.
Также в этот день состоялись турниры по армрестлингу, роллер-спорту, шахматам, городошному спорту, финалы фестиваля фиджитал-спорта и компьютерного спорта, фестиваля борьбы "Новая высота" и фестиваля единоборств "АйкиЛето2024".
А на пляже жителей и гостей Самары ждали бесплатные занятия по йоге, силовой гимнастике, боксу, пляжному футболу, волейболу и теннису, дыхательной гимнастике и фитнесу. В акватории Волги состоялась парусная регата.
Глава региона обратил внимание, что правительство Самарской области намеренно и дальше активно поддерживать развитие спорта. По инициативе Вячеслава Федорищева в регионе запущена новая программа по поддержке спорта и формированию мотивации к здоровому образу жизни "Мастер спорта".
"Программа про то, чтобы мотивировать каждого кто хочет заниматься спортом, давать возможность тренерскому составу быть полностью в профессии и отдавать всего себя тому, чтобы подрастающее поколение становилось еще более талантливым и спортивным", — пояснил глава 63-го региона.
Говоря о перспективных планах, Вячеслав Федорищев отметил восстановление спортивной инфраструктуры и стадионов, а также строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов.
"У нас запланировано только на ближайшие несколько лет более 100 новых спортивных объектов", — сказал руководитель области.
По сложившейся традиции в этот день в регионе состоялось чествование лучших спортсменов, тренеров и работников сферы физической культуры и спорта.
В рамках мероприятия Вячеслав Федорищев вручил знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Также региональные награды получили отличники физической культуры и спорта.
Почетной грамотой врио губернатора Самарской области награждены: руководитель управления физкультурно-массовых мероприятий ГАУ СО "Организационный центр спортивных мероприятий" Денис Абашкин, директор ГАУ ДО СО "Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова" Владимир Есмейкин, руководитель управления по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ГАУ СО "Организационный центр спортивных мероприятий" Сергей Мамонов.
Благодарностью врио губернатора Самарской области поощрены: старший тренер отделения плавания ГАУ СО "Спортивная школа олимпийского резерва № 2" Татьяна Андреева, тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва № 11 "Бокс" городского округа Тольятти Деви Гогия, тренер-преподаватель отделения волейбола Новокуйбышевского муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа Олимпийского резерва" Вера Парменова.
Финальным спортивным мероприятием стал легкоатлетический ночной забег "Огни Самары", который объединил участников на дистанциях: 300, 600 и 1586 метров, 5 и 10 километров.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...