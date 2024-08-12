Самарские синоптики предрекли дождь и грозы до середины недели

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в Самарской области с 12 по 14 августа.
В понедельник днем, 12 августа, в Самаре облачно, дождливо, возможны грозы. Ветер юго-западный, северо-западный, 7...12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +19...+21 °C.
Во вторник, 13 августа, в регионе облачно. Дождь, возможна гроза. Ветер Западный, 8...13 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10...+15 °C, днем +18...+23 °C.
В среду, 14 числа, в Самарской области сохранится облачная погода, по-прежнему ожидаются дожди с грозами. Ветер западный, 8...13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °C, днем +18...+23 °C.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?