В Чапаевске из горящего дома эвакуировали 10 человек и спасли 77-летнего мужчину

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В воскресенье, 11 августа, в 18:32, поступило сообщение о пожаре на улице Павлова, 7 в Чапаевске. Горели домашние вещи, огнем были охвачены балкон и квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области