В Самарской области пройдет международный переводческий форум Translation Forum Russia 2024

В период с 16 по 18 августа в Самаре на территории LOTTE HOTEL SAMARA пройдет юбилейный XV общероссийский международный переводческий форум Translation Forum Russia 2024.
Это крупнейшая отраслевая переводческая конференция на территории России и стран СНГ, которая с 2009 года ежегодно собирает до 700 участников, включая представителей таких организаций, как Министерство иностранных дел РФ, Информационный центр ООН, Международная федерация переводчиков (FIT), а также представителей малых и крупных компаний, таких как ЦБ РФ, Роснефть, Газпром, Яндекс, Лаборатория Касперского и многих других. В разные годы форум принимали Екатеринбург, Санкт Петербург, Казань, Москва, Сочи, Астрахань, Нижний Новгород, Уфа.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Самарской области, Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, АНО "Клуб экспортеров", Самарского регионального отделения "Деловая Россия".
Среди участников — действующие переводчики, представители ведущих переводческих компаний и корпораций-заказчиков, вузов, разработчики специального программного обеспечения — представители примерно 80 городов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Более 2/3 участников форума — приезжие гости, которые пользуются всеми возможностями сферы гостеприимства, что способствует экономическому развитию, повышению инвестиционного потенциала и узнаваемости региона и города.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?