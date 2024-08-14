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Общество

Региональное отделение Красного Креста открывает пункт сбора помощи для жителей Курской области

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 августа, Самарское региональное отделение Российского Красного Креста произведет отправку продовольственной, вещевой помощи и предметов гигиены, жителям Курской области.

В тоже время открывается срочный сбор гуманитарной помощи. Специальный пункт сбора создан на базе Самарского областного центра общественного здоровья, ул. Самарская 93, время работы с 9:00 до 15:00.

Граждане, желающие помочь, могут обратиться по телефону: 333-00-10 (Валерий Меренков, Анастасия Саченко).

Для юридических лиц, желающих оказать гуманитарную помощь: 8(927)-770-28-35 (Екатерина Букина).

Потребности по гуманитарной помощи:

  • Продукты питания (только заводская упаковка, хороший срок годности): гречневая крупа, рис, пшено, овсяная крупа, макаронные изделия, мука, масло растительное (раф./дез.), консервы мясные (говядина/птица)/ консервы рыбные, овощные консервы, сладкое (конфеты), сладкое (печенье), галеты / хлебцы, чай пакетированный, кофе, молоко сгущеное.
  • Средства гигиены (новые с сохраненной упаковкой): зубная щетка, зубная паста, шампунь, гель для душа, мыло кусковое, порошок стиральный, влажные салфетки, туалетная бумага, бритва, пена для бритья, предметы женской гигиены.
  • Одежда для взрослых и детей (новая с бирками).

Прямую финансовую помощь пострадавшим можно оказать по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

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