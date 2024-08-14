В России прошел первый общероссийский диктант по грудному вскармливанию

7 августа завершился первый общероссийский диктант по грудному вскармливанию, который проходил благодаря федеральному партийному проекту "Крепкая семья" и при поддержке национальных проектов России.

С целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей 2024 г. объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Национальный проект "Демография", который реализуется по решению президента, во многом поддерживает российские семьи и помогает им чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

В первом общероссийском диктанте по грудному вскармливанию приняли участие 2 609 человек, из которых более 270 смогли дать правильные ответы. Участникам было предложено 30 вопросов в области грудного вскармливания: необходимость и польза, трудности с которыми сталкиваются мамы, режим кормления, мифы и предрассудки, существующие вокруг этой важной темы. Вопросы были разработаны Национальным координирующим центром по поддержке грудного вскармливания ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова" Минздрава России.

"Это не первый и не последний раз, когда мы обращаемся к теме ценности ГВ для здоровья наших детей и мам. Надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем грудное вскармливания естественным, безопасным и комфортным выборов для большинства наших мам", — прокомментировала результаты диктанта Координатор проекта "Крепкая семья" Татьяна Буцкая.

Всего страница диктанта привлекла к себе внимание более 157 тыс. человек, что безусловно свидетельствует о популярности темы грудного вскармливания.

В первую неделю августа традиционно во многих странах проводится Всемирная неделя грудного вскармливания, с целью информирования женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка.

На протяжении недели проводились тематические мероприятия, посвященные теме защиты, поощрения и поддержки грудного вскармливания. Среди них: акции, лекции, мероприятия, где рассказывают необходимую информацию об организации и полезных свойствах грудного вскармливания.

Родители и те, кто хочет ими стать, могут узнать больше о грудном вскармливании и других вопросах в части развития и воспитания ребенка на портале растимдетей.рф, который создан благодаря национальному проекту "Образование".