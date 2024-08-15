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Молодежная политика Общество

Активист "Движения Первых" Самарской области стал свидетелем запуска ракеты на Байконуре

БАЙКОНУР. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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15 августа с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправили мечты юных посетителей выставки "Россия", собранные во время акции "Капсула мечт". Свидетелями пуска ракеты с заветными детскими желаниями стали молодые люди из всех 89 регионов России, победившие в проекте "Космическая экспедиция Первых", в том числе и Андрей Братушкин из Самарской области.

Фото: Андрей Братушкин, активист местного отделения Движения Первых г.о. Чапаевск

"Достижения, представленные на выставке, когда-то тоже были чьей-то мечтой, которая стала реальностью. Мы постарались показать детям, что Россия - это страна возможностей. Страна, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия. Мы постарались вдохновить молодых на мечту и стремление к исполнению своей мечты", - отметила заместитель генерального директора Выставки "Россия" Анастасия Звягина.

Детские мечты собирали в Павильоне №1 "Первые в России - стране возможностей". Во время экскурсии по павильону юные посетители Выставки загадывали желания, которые затем были визуализированы с помощью искусственного интеллекта и занесены в специальную электронную систему. Акцию "Капсула мечт" провела Дирекция Выставки совместно с Роскосмосом и "Движением Первых". В общей сложности на площадке было собрано более 900 тысяч детских желаний.

"Все те желания, которые собрали ребята из "Движения Первых", мы отправили в специальной капсуле на борт Международной космической станции. И, конечно, эти мечты ребят обязательно сбудутся! Уверен, что они откроют для вас новые возможности, поэтому желаю каждому как можно больше мечтать и смелее воплощать мечты в жизнь. Роскосмос - это сплав мечты и технологий! Присоединяйтесь к нашим образовательным и просветительским проектам, мечтайте, создавайте новое, действуйте смело. И помните - вы и есть будущее нашей космической отрасли! Вы - будущее нашей России!" - отметил директор административного департамента Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Шишкин.

Победители проекта "Космическая экспедиция Первых" прибыли на Байконур 13 августа. В течение трех дней ребята знакомились с работой космодрома, а 15 августа они наблюдали запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-28", выведенного на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Теперь мечты маленьких жителей России будут ближе к звездам. От Самарской области участие в экспедиции принял Андрей Братушкин, ученик ГБОУ СОШ №10 г.о. Чапаевск, активист местного отделения "Движения Первых".

"Путешествие на первый и крупнейший в мире космодром уже звучит масштабно. Сегодняшний день навсегда останется в моем сердце! Быть на Байконуре и видеть запуск ракеты с капсулой мечты - это не просто событие, а уникальный шанс. Спасибо "Движению Первых" за возможность быть частью этого исторического момента и за вдохновение, которое будет вести нас вперед, к новым высотам и свершениям!" - рассказала Софья Быкова из Запорожской области.

На Байконуре ребята побывали в Музее истории космодрома, осмотрели монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя "Протон" и командный пункт "Энергия". Делегация также посетила стартовый комплекс "Гагаринский старт" и памятник первому искусственному спутнику Земли. Молодые люди побывали в мемориальном комплексе космодрома Байконур, осмотрели домики С.П.Королева и Ю.А.Гагарина, посетили филиал Центра подготовки космонавтов и Аллеи космонавтов.

"Космическая экспедиция Первых" - это возможность для школьников страны узнать больше о деятельности, связанной с освоением космоса. Это стало весьма актуальным для меня, ведь я с юного возраста интересуюсь космонавтикой. Поездка с "Движением Первых" не только подарила незабываемые эмоции, но и помогла приблизиться к осуществлению мечты - стать космонавтом", - поделилась эмоциями Алена Шилова, активист "Движения Первых" Амурской области.

Детские желания собирали с начала работы выставки "Россия" и завершили 8 июля.

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