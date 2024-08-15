Почти половина самарских школ получила предписания от Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Самарской области в течение 2023 — 2024 учебного года проверило все общеобразовательные организации Самарской области в рамках обязательных профилактических визитов и контрольных (надзорных) мероприятий. По результатам проведенных мероприятий предписания со сроком исполнения до начала нового 2024 — 2025 учебного года получили 42% школ.

"Копии предписаний были направлены в адрес учредителей общеобразовательных организаций — в территориальные управления министерства образования и науки Самарской области, в органы местного самоуправления для принятия необходимых мер по их исполнению", - отмечается в сообщении.

Большинство предписаний связано с проведением ремонта классов, спортзалов, вспомогательных помещений, с заменой учебной мебели, ремонтом и оснащением пищеблоков, санузлов, благоустройством территорий (замена ограждения, оборудование спортивных площадок, контейнерных площадок, восстановление целостности асфальтового покрытия дорожек) и т.д.

В августе исполнение предписаний будет контролировать управление Роспотребнадзора по Самарской области. В случае, если замечания не будут исполнены или не в полном объеме, образовательную организацию ожидает административная ответственность.