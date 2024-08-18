В Тольятти проходит X гонка RUSSIAN RC

Быстрейшие пилоты страны, ближайшего зарубежья и их болиды на радиоуправлении сразятся в ожесточенной схватке за кубок и звание чемпиона международной лиги RUSSIAN RC в Тольятти. В воскресенье, 18 августа, в 11:00 на одном автодроме встретятся звезды гонок и начинающие пилоты.

Уже подтвердили свое участие пилоты из Казахстана, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Новороссийска и других городов.

Хозяева автодрома — сборная Тольятти — действующие чемпионы, неизменно остаются самой многочисленной командой, выступающей во всех классах. А их и в этом году еще больше: TC5, TC5open, RC8open, TC10open, RC10junior, TC10s\13,5t, ET14



Регистрация участников и положение тут.

Место проведения: парк истории и техники им. К. Г. Сахарова, Тольятти, Южное шоссе, 137



Вход бесплатный.