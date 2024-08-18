16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти проходит X гонка RUSSIAN RC Тольяттинка Анна Довгомеля взяла "серебро" на первенстве России по парусному спорту В выходные под Самарой пройдет Кубок России по грязевым гонкам на квадроциклах В Самарской области состоится новый фестиваль на открытой воде "Жигулевская миля 2024" "Мега-Лада" победила "Башкирию" в домашней гонке КЧР-2024

Экстремальный спорт Спорт

В Тольятти проходит X гонка RUSSIAN RC

ТОЛЬЯТТИ. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Быстрейшие пилоты страны, ближайшего зарубежья и их болиды на радиоуправлении сразятся в ожесточенной схватке за кубок и звание чемпиона международной лиги RUSSIAN RC в Тольятти. В воскресенье, 18 августа, в 11:00 на одном автодроме встретятся звезды гонок и начинающие пилоты.

Фото: Пресс-служба МКМС

Уже подтвердили свое участие пилоты из Казахстана, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Новороссийска и других городов.

Хозяева автодрома — сборная Тольятти — действующие чемпионы, неизменно остаются самой многочисленной командой, выступающей во всех классах. А их и в этом году еще больше: TC5, TC5open, RC8open, TC10open, RC10junior, TC10s\13,5t, ET14

Регистрация участников и положение тут.

Место проведения: парк истории и техники им. К. Г. Сахарова, Тольятти, Южное шоссе, 137

Вход бесплатный.

МКМС — "Международная конфедерация модельного спорта" создана в Автограде в 2015 году. Ведущим направлением #МКМС является — автомодельный спорт. Спортсмены участвуют и выигрывают на соревнованиях всех масштабов и значений.

Гид потребителя

Последние комментарии

Тимофей Сергеев 24 июня 2024 12:06 Фестиваль уличной культуры СберСпот в Самаре объединил более 1100 любителей скейтбордов, самокатов и bmx

Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.

Валерий Ермолаев 04 декабря 2013 18:54 Горнолыжный сезон на "Красной Глинке" откроется 21 декабря

Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!

Елена Падюкова 25 сентября 2013 16:39 В Самаре состоялись соревнования подводных охотников "Самара. Волга-2013"

спасибо за интересный отдых))

Фото на сайте

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1