Крупный пожар на ул. Грозненской в Самаре ликвидировали

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В 14:31 в Самаре ликвидировали пожар в здании склада на ул. Грозненской, 35. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Самарской области Иван Савенков.