В молодежную сборную России по хоккею вошли трое игроков "Лады"

Штаб сборных команд определил состав молодежной сборной России, составленной из игроков до 23 лет, для участия в традиционном турнире имени Н. Г. Пучкова, который пройдет в Санкт-Петербурге с 22 по 29 августа.
В списке вызванных в расположение национальной команды оказались защитники "Лады" Арсений Коромыслов, Егор Морозов и Магомед Шараканов, а также тренер тольяттинцев Максим Семенов.
Отметим, что соперниками сборной России (U23) в Северной столице станут "Ак Барс", "Куньлунь Ред Стар", СКА и "Сочи".
Расписание матчей сборной России до 23 лет на турнире:
22 августа, соперник — "Сочи", начало в 12:00;
24 августа, соперник — "Куньлунь Ред Стар", начало в 16:00;
26 августа, соперник — "Ак Барс", начало в 20:30;
29 августа, соперник — СКА, начало в 20:30.
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