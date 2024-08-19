В молодежную сборную России по хоккею вошли трое игроков "Лады"

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Штаб сборных команд определил состав молодежной сборной России, составленной из игроков до 23 лет, для участия в традиционном турнире имени Н. Г. Пучкова, который пройдет в Санкт-Петербурге с 22 по 29 августа.