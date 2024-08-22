"Пятёрочка" предлагает собрать новую уникальную коллекцию монет

К началу нового учебного года в магазинах торговой сети "Пятёрочка" стартует моментальная акция "Магазин сокровищ 2", в рамках которой юным гостям предлагается собрать новую коллекцию полюбившихся монет и выиграть главный приз — "Пятёрочку" из золота. Акция проходит во всех торговых точках до 30 сентября 2024 года.

Вперёд на раскопки!

О "Магазине сокровищ" знают не только дети, но и их родители. Ведь в прошлом году акция стала настолько популярной, что после ее завершения в соцсетях торговой сети приходили сотни сообщений с просьбой продолжить приключения юных кладоискателей. Поэтому "Пятёрочка" вновь выпускает уникальную коллекцию монет, но уже в новом прочтении.

Мальчишек и девчонок ждут сокровища на каждом шагу: всего в коллекции представлено 27 разных монет — 10 "золотых", 8 "серебряных", 8 "медных" и 1 эксклюзивная — из сияющего "золота". Все они обладают уникальным дизайном и легендами.

Что же можно сделать с монетами: использовать в качестве собственной валюты в игре; обмениваться с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию; сплести из них модные аксессуары, к примеру браслет или стильный брелок для рюкзака, тем самым подчеркнув свою индивидуальность, и, наконец, включить фантазию и создать настоящий шедевр.

На сайте klad2.5ka.ru искателей сокровищ ждёт увлекательный квест, после прохождения которого им откроется много интересного про историю стран, их традиции, мифы и легенды.

Как собрать всю коллекцию и выиграть приз?

Чтобы принять участие в новой увлекательной акции, нужно совершить покупку в магазине торговой сети или сделать заказ с доставкой на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров-партнеров акции гость получит одну монету. Внутри каждой упаковки напечатан уникальный код, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении "Пятёрочка".

Таким образом, покупатели смогут не только собрать виртуальную коллекцию монет, но также становятся участниками еженедельного розыгрыша путешествия и подарочных сертификатов на покупку: товаров в магазинах торговой сети — 800 шт.; бытовой техники и электроники — 10 шт.; спортивного инвентаря — 30 шт.; аксессуаров для путешествий — 20 шт.

Монеты доступны к покупке за 60 рублей на кассе в магазине. Кроме этого, покупатели могут приобрести альбом для коллекционирования с игрой внутри за 349 рублей.

По итогам акции будет разыгран главный приз — золотая монета. Чем больше уникальных кодов покупатель зарегистрирует, тем выше шанс стать победителем.

Побеждай в онлайн-игре

Также для особо увлеченных гостей в мобильном приложении "Пятёрочка" появилась игра "Магазин сокровищ 2". В ней предусмотрено 2 популярных механики и 60 уровней разной сложности. За выполнение заданий игроков будут ждать гарантированные подарки от торговой сети и партнеров. А при прохождении определенных уровней человек станет участником розыгрыша призов: от товаров для благоустройства дома и игровой приставки до турпутевки.

Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте klad2.5ka.ru.