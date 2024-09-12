Крупные рекламодатели стали в разы чаще инвестировать в продвижение на Авито

За восемь месяцев 2024 года инвестиции рекламодателей в продвижение на Авито выросли в 2,5 раза. Рост обусловлен развитием алгоритмов классифайда и появлением новых рекламных форматов на площадке. Об этом сообщил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы, в рамках New Retail Forum.
В топ пять самых быстрорастущих категорий рекламодателей на онлайн-платформе вошли "Недвижимость" (+775%), "Развлечения" (+536%), "Транспорт" (+350%), "Услуги" (+308%) и "Телеком" (+294%).
"Развитие Авито как одного из ключевых игроков рекламного рынка — логичный шаг в нашей стратегии. За счет вовлеченной аудитории и знаний о ней мы обеспечиваем бренды заинтересованными пользователями, которые вероятнее превратятся в их клиентов. При этом аудитория Авито видит только те предложения бизнеса, которые ей интересны. И в этом заслуга алгоритмов платформы", — комментирует Яков Пейсахзон.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?