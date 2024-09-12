Крупные рекламодатели стали в разы чаще инвестировать в продвижение на Авито

За восемь месяцев 2024 года инвестиции рекламодателей в продвижение на Авито выросли в 2,5 раза. Рост обусловлен развитием алгоритмов классифайда и появлением новых рекламных форматов на площадке. Об этом сообщил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы, в рамках New Retail Forum.

В топ пять самых быстрорастущих категорий рекламодателей на онлайн-платформе вошли "Недвижимость" (+775%), "Развлечения" (+536%), "Транспорт" (+350%), "Услуги" (+308%) и "Телеком" (+294%).

"Развитие Авито как одного из ключевых игроков рекламного рынка — логичный шаг в нашей стратегии. За счет вовлеченной аудитории и знаний о ней мы обеспечиваем бренды заинтересованными пользователями, которые вероятнее превратятся в их клиентов. При этом аудитория Авито видит только те предложения бизнеса, которые ей интересны. И в этом заслуга алгоритмов платформы", — комментирует Яков Пейсахзон.