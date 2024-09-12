Артем Дзюба официально стал игроком "Акрона"

В четверг, 12 сентября, стало известно о том, что экс-нападающий сборной России официально стал игроком футбольного клуба "Акрон". Об этом сообщили в пресс-службе тольяттинского ФК,

"Артем Дзюба стал игроком "Акрона"! Контракт с опытным экс-нападающим сборной России подписан до конца сезона 2024/25. Подробнее о карьере форварда — на сайте", — сообщили представители футбольного клуба.

Напомним, ранее появилась инсайдерская информация о том, что нападающий переходит в "Акрон":

"сейчас он проходит медосмотр и по его итогам подпишет с тольяттинцами контракт до конца сезона", — написал в своем Телеграм-канале Иван Карпов.