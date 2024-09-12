Инсайдер: Артем Дзюба перейдет в "Акрон"

Нападающий Артем Дзюба переходит в ФК "Акрон": сейчас он проходит медосмотр и по его итогам подпишет с тольяттинцами контракт до конца сезона, пишет в своем Телеграм-канале Иван Карпов.
Напомним, что Карпов уже сообщал о переходе Дзюбы в "Крылья Советов". Трансфер не состоялся, а главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин в недавнем интервью сказал, что клуб Дзюбой не интересовался.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️