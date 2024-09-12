Инсайдер: Артем Дзюба перейдет в "Акрон"

Нападающий Артем Дзюба переходит в ФК "Акрон": сейчас он проходит медосмотр и по его итогам подпишет с тольяттинцами контракт до конца сезона, пишет в своем Телеграм-канале Иван Карпов.

Напомним, что Карпов уже сообщал о переходе Дзюбы в "Крылья Советов". Трансфер не состоялся, а главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин в недавнем интервью сказал, что клуб Дзюбой не интересовался.