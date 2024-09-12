Игорь Осинькин: "Дзюбу не рассматривали как кандидата номер два из уважения к этому футболисту"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал слухи о переходе Артема Дзюбы в самарский клуб.

"Может быть, кто-то кому-то и называл эту фамилию, но до меня информация точно не доходила. У нас был кандидат номер один на позицию нападающего — Сергеев. Мы по нему и работали. Понятно, что надо иметь в голове и план Б. Но, согласитесь, рассматривать Дзюбу как кандидата номер два, три, четыре — неправильно. Просто нельзя так поступать из уважения к этому футболисту. Поэтому его кандидатуру мы тоже не рассматривали", - сказал в интервью sport-express.ru Осинькин.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий сборной России может перейти в "Крылья". Иван карпов также писал, что зарплата футболиста составит 5 млн руб. в месяц.