Инсайдер раскрыл условия, на которых "Крылья" готовы подписать Дзюбу

Инсайдер Иван Карпов раскрыл условия, на которых "Крылья Советов" готовы подписать нападающего Артема Дзюбу.
По его информации, контракт с футболистом будет рассчитан на год. Зарплата Дзюбы составит 5 млн руб. в месяц плюс 10 млн руб. - подъемные.
"Для этого сделку должен одобрить губернатор Самарской области Федорищев. Пока в целесообразности приглашение почти 36-летнего экс-напада "Спартака", "Зенита" и "Локо" есть большие сомнения. Поговаривают, что инициатором возможного появления Рукаку в Самаре стал агент Андреев", - добавил Иван Карпов.
Напомним, ранее информацию о возможном трансфере озвучил футбольный комментатор Константин Генич в эфире "Коммент.Шоу".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!