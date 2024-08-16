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Футбол Спорт

Инсайдер раскрыл условия, на которых "Крылья" готовы подписать Дзюбу

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Инсайдер Иван Карпов раскрыл условия, на которых "Крылья Советов" готовы подписать нападающего Артема Дзюбу.

По его информации, контракт с футболистом будет рассчитан на год. Зарплата Дзюбы составит 5 млн руб. в месяц плюс 10 млн руб. - подъемные.

"Для этого сделку должен одобрить губернатор Самарской области Федорищев. Пока в целесообразности приглашение почти 36-летнего экс-напада "Спартака", "Зенита" и "Локо" есть большие сомнения. Поговаривают, что инициатором возможного появления Рукаку в Самаре стал агент Андреев", - добавил Иван Карпов.

Напомним, ранее информацию о возможном трансфере озвучил футбольный комментатор Константин Генич в эфире "Коммент.Шоу".

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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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