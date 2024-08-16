Инсайдер раскрыл условия, на которых "Крылья" готовы подписать Дзюбу

Инсайдер Иван Карпов раскрыл условия, на которых "Крылья Советов" готовы подписать нападающего Артема Дзюбу.

По его информации, контракт с футболистом будет рассчитан на год. Зарплата Дзюбы составит 5 млн руб. в месяц плюс 10 млн руб. - подъемные.

"Для этого сделку должен одобрить губернатор Самарской области Федорищев. Пока в целесообразности приглашение почти 36-летнего экс-напада "Спартака", "Зенита" и "Локо" есть большие сомнения. Поговаривают, что инициатором возможного появления Рукаку в Самаре стал агент Андреев", - добавил Иван Карпов.

Напомним, ранее информацию о возможном трансфере озвучил футбольный комментатор Константин Генич в эфире "Коммент.Шоу".