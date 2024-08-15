СМИ: Артем Дзюба перейдет в "Крылья Советов"

Нападающий Артем Дзюба близок к переходу в самарские "Крылья Советов", сообщает футбольный комментатор Константин Генич в эфире "Коммент.Шоу".

"Я ни в коем случае не агент Дзюбы, не пиарю его. Но я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Что Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит самарскую команду", — заявил Генич.

Бывший нападающий сборной России находится без команды с конца мая. Тогда у него закончился контракт с московским "Локомотивом".