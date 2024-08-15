16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СМИ: Артем Дзюба перейдет в "Крылья Советов" Образ сказочного "аленького цветочка" украсил новую форму "Крыльев Советов" "Крылья Советов" уступили московскому "Спартаку" в Кубке России - 0:3 "Крылья Советов" и "Сочи" находятся на финальной стадии согласования аренды Писарского "Крылья Советов" проявляют интерес к нападающему "Атлетико"

Футбол Спорт

СМИ: Артем Дзюба перейдет в "Крылья Советов"

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нападающий Артем Дзюба близок к переходу в самарские "Крылья Советов", сообщает футбольный комментатор Константин Генич в эфире "Коммент.Шоу".

"Я ни в коем случае не агент Дзюбы, не пиарю его. Но я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Что Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит самарскую команду", — заявил Генич.

Бывший нападающий сборной России находится без команды с конца мая. Тогда у него закончился контракт с московским "Локомотивом". 

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1