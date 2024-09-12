В Тольятти завершаются работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

В Тольятти полностью завершены работы по укладке асфальтобетонной смеси на объектах национального проекта "Безопасные качественные дороги". Напомним, что перечень объектов 2024 года включены 6 участков автомобильных дорог города общей протяженностью 13,76 км. Это участки улиц 40 лет Победы, Новозаводской, Революционной, Мира, Комзина, а также Лесопарковое шоссе.
В настоящее время на 5 объектах уже нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком, в ближайшее время эти работы завершатся и на 6 участке — улице Мира. Также на указанных участках дорог завершаются работы по устройству новых посадочных площадок на остановках общественного транспорта.
Отметим, что в Тольятти на всех объектах нацпроекта при устройстве верхнего слоя была использована современная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. В рамках ремонта дорожники также выполнили ремонт тротуаров, произвели замену дорожных знаков, люков и бортового камня, установили барьерное ограждение.
Срок завершения ремонта дорог в Тольятти — 1 октября 2024 года. Благодаря дорожному ремонту к концу 2024 года доля тольяттинских дорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 87,8%.
Всего в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области отремонтируют 225 км дорог регионального и местного значения. Таким образом, уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области к концу года должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.
Напомним, что по поручению главы Самарской области Вячеслава Федорищева на ремонт дорог местного значения в 2024 году муниципалитетам дополнительно из бюджета региона направлено 3 млрд рублей, в том числе 644 млн рублей городу Тольятти. Дополнительное финансирование позволило муниципальным образованиям увеличить объемы дорожного ремонта.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.