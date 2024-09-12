16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти завершаются работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" На ремонтируемом участке по ул. 22 Партсъезда уложили асфальт Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска Минтранс отсудил компенсацию за срыв сроков строительства Фрунзенского моста Сергей Натальчук: "Нужно построить метромост через реку Самару"

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Тольятти завершаются работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

ТОЛЬЯТТИ. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти полностью завершены работы по укладке асфальтобетонной смеси на объектах национального проекта "Безопасные качественные дороги". Напомним, что перечень объектов 2024 года включены 6 участков автомобильных дорог города общей протяженностью 13,76 км. Это участки улиц 40 лет Победы, Новозаводской, Революционной, Мира, Комзина, а также Лесопарковое шоссе.

В настоящее время на 5 объектах уже нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком, в ближайшее время эти работы завершатся и на 6 участке — улице Мира. Также на указанных участках дорог завершаются работы по устройству новых посадочных площадок на остановках общественного транспорта.

Отметим, что в Тольятти на всех объектах нацпроекта при устройстве верхнего слоя была использована современная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. В рамках ремонта дорожники также выполнили ремонт тротуаров, произвели замену дорожных знаков, люков и бортового камня, установили барьерное ограждение.

Срок завершения ремонта дорог в Тольятти — 1 октября 2024 года. Благодаря дорожному ремонту к концу 2024 года доля тольяттинских дорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 87,8%.

Всего в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области отремонтируют 225 км дорог регионального и местного значения. Таким образом, уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области к концу года должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Напомним, что по поручению главы Самарской области Вячеслава Федорищева на ремонт дорог местного значения в 2024 году муниципалитетам дополнительно из бюджета региона направлено 3 млрд рублей, в том числе 644 млн рублей городу Тольятти. Дополнительное финансирование позволило муниципальным образованиям увеличить объемы дорожного ремонта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6