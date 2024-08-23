В Тольятти из-за замыкания холодильника произошел пожар

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В Тольятти произошел пожар в одной из квартир. Причиной возгорания стало замыкание в холодильнике. В момент пожара в квартире никого не было, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области