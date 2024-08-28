Вячеслав Федорищев провел встречу с замглавы Кинеля Вячеславом Тимошенко

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с заместителем главы городского округа Кинель Вячеславом Тимошенко, который приступил к работе в конце июля текущего года. Стороны обсудили первостепенные задачи, связанные с наведением порядка в сфере ЖКХ, направления работы на перспективу. Также глава региона обозначил ряд задач по развитию города.
Приоритетным направлением остается создание в округе максимально привлекательных условий для комфортного проживания людей.
"Мы с вами буквально каждый день обсуждаем вопросы округа, вы там работаете не так давно, но при этом достаточно активно. По тем предложениям, которые вы сейчас озвучили, вижу, что вы в активном контакте с жителями. Необходимо это не ослаблять", — обратился глава региона к Вячеславу Тимошенко по итогам его доклада.
Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость внимательного отношения к проблемам, требующим решения в городе: "Проблем очень много, задач, которые перед нами ставят жители. Поэтому я вас прошу, как и договорились, раз в неделю проводить большое собрание с жителями — ваше личное, принимать отдельно предпринимательское сообщество, лично проходить каждый участок. На самом деле, это необходимо делать всегда, с тем чтобы четко понимать, что происходит на земле, на которой вы сейчас работаете".
Глава Самарской области обозначил две основных темы, по которым ему приходили обращения от жителей Кинеля, это дороги и чистая вода.
В ходе реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)" в текущем году выполнен ремонт 1,8 км автомобильных дорог в г. Кинель и п. г. т. Алексеевка, планируется отремонтировать 4 км дорог и 3 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов в п. г. т. Усть-Кинельский и п. г. т. Алексеевка.
Также выполнен комплекс работ по аварийному и текущему ремонту, отсыпке дорожного полотна общей площадью 41,3 тысячи кв. м.
Для того, чтобы обеспечить несколько десятков тысяч людей чистой водой в городском округе, нужна новая насосно-фильтровальная станция производительностью 25000 м³. "Мы с врио первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области обсудили и приняли решение, что ее необходимо проектировать. Приступайте, проектируйте качественно, чтобы мы могли действительно в кратчайшие сроки создать все необходимые условия, чтобы появилась чистая вода в таком большом массиве, — поручил Вячеслав Федорищев. — Плюс это же позволит решить проблему с ремонтом Усть-Кинельского моста. Там тоже давно требуется ремонт, и один вопрос связан с другим. Мы здесь плечо подставим, решения все эти уже приняты". Средства на проектирование НФС будут выделены из регионального бюджета, заявку на строительство планируется подать в федеральный проект "Чистая вода".
Автомобильный мост через реку Большой Кинель расположен в непосредственной близости с водозаборной станцией, питающей п. г. т. Усть-Кинельский питьевой водой. Производство каких-либо работ в этой зоне запрещено требованиями санитарных правил и норм. Новая НФС даст возможность закрыть существующий водозабор и приступить к ремонту моста.
Как сообщил руководитель области, в планах — рабочая поездка в Кинель. "Обязательно приеду, с тем чтобы на месте посмотреть, как реализуются те поручения, которые я давал при посещении города в прошлый раз. И уже с учетом вашего видения и вашего подхода — с жителями встретиться, поговорить, посмотреть ту программу развития, которую вы сейчас готовите для города", — обратился он к Вячеславу Тимошенко.
Напомним, в ходе предыдущей поездки главы региона в Кинель жители обратили его внимание на недоделки в благоустройстве привокзальной площади, а также на ряд других проблем — по каждому из обращений руководитель Самарской области дал соответствующие поручения.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...