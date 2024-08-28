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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел встречу с замглавы Кинеля Вячеславом Тимошенко

КИНЕЛЬ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с заместителем главы городского округа Кинель Вячеславом Тимошенко, который приступил к работе в конце июля текущего года. Стороны обсудили первостепенные задачи, связанные с наведением порядка в сфере ЖКХ, направления работы на перспективу. Также глава региона обозначил ряд задач по развитию города.

Фото: Светлана Осьмачкина, Информационное агентство СОВА

Приоритетным направлением остается создание в округе максимально привлекательных условий для комфортного проживания людей.

"Мы с вами буквально каждый день обсуждаем вопросы округа, вы там работаете не так давно, но при этом достаточно активно. По тем предложениям, которые вы сейчас озвучили, вижу, что вы в активном контакте с жителями. Необходимо это не ослаблять", — обратился глава региона к Вячеславу Тимошенко по итогам его доклада.

Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость внимательного отношения к проблемам, требующим решения в городе: "Проблем очень много, задач, которые перед нами ставят жители. Поэтому я вас прошу, как и договорились, раз в неделю проводить большое собрание с жителями — ваше личное, принимать отдельно предпринимательское сообщество, лично проходить каждый участок. На самом деле, это необходимо делать всегда, с тем чтобы четко понимать, что происходит на земле, на которой вы сейчас работаете".

Глава Самарской области обозначил две основных темы, по которым ему приходили обращения от жителей Кинеля, это дороги и чистая вода.

В ходе реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)" в текущем году выполнен ремонт 1,8 км автомобильных дорог в г. Кинель и п. г. т. Алексеевка, планируется отремонтировать 4 км дорог и 3 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов в п. г. т. Усть-Кинельский и п. г. т. Алексеевка.
Также выполнен комплекс работ по аварийному и текущему ремонту, отсыпке дорожного полотна общей площадью 41,3 тысячи кв. м.

Для того, чтобы обеспечить несколько десятков тысяч людей чистой водой в городском округе, нужна новая насосно-фильтровальная станция производительностью 25000 м³. "Мы с врио первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области обсудили и приняли решение, что ее необходимо проектировать. Приступайте, проектируйте качественно, чтобы мы могли действительно в кратчайшие сроки создать все необходимые условия, чтобы появилась чистая вода в таком большом массиве, — поручил Вячеслав Федорищев. — Плюс это же позволит решить проблему с ремонтом Усть-Кинельского моста. Там тоже давно требуется ремонт, и один вопрос связан с другим. Мы здесь плечо подставим, решения все эти уже приняты". Средства на проектирование НФС будут выделены из регионального бюджета, заявку на строительство планируется подать в федеральный проект "Чистая вода".

Автомобильный мост через реку Большой Кинель расположен в непосредственной близости с водозаборной станцией, питающей п. г. т. Усть-Кинельский питьевой водой. Производство каких-либо работ в этой зоне запрещено требованиями санитарных правил и норм. Новая НФС даст возможность закрыть существующий водозабор и приступить к ремонту моста.

Как сообщил руководитель области, в планах — рабочая поездка в Кинель. "Обязательно приеду, с тем чтобы на месте посмотреть, как реализуются те поручения, которые я давал при посещении города в прошлый раз. И уже с учетом вашего видения и вашего подхода — с жителями встретиться, поговорить, посмотреть ту программу развития, которую вы сейчас готовите для города", — обратился он к Вячеславу Тимошенко.

Напомним, в ходе предыдущей поездки главы региона в Кинель жители обратили его внимание на недоделки в благоустройстве привокзальной площади, а также на ряд других проблем — по каждому из обращений руководитель Самарской области дал соответствующие поручения.

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