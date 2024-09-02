В Самарской области продлен конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства региона VII созыва

Конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства Самарской области продлен до 14 сентября. Совещательный орган при губернаторе Самарской области и правительстве Самарской области созывается уже в седьмой раз и будет работать ближайшие два года.
В конкурсе могут участвовать студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций и вузов, аспиранты, молодые специалисты, представители молодежных общественных и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории области.
Представители молодежного правительства работают совместно с органами исполнительной власти, представляют интересы молодежных объединений региона и привлекают молодых людей к решению социально значимых вопросов.
Кроме того, по предложению главы региона Вячеслава Федорищева представителей будущего молодежного правительства планируют приглашать к участию в заседаниях регионального кабмина.
Молодежное правительство состоит из председателя, его заместителей, руководителя Аппарата и членов молодежного правительства, работающих на общественных началах и курирующих определенные направления деятельности Молодежного правительства.
Конкурсный отбор проводится в три этапа. На первом этапе от участников требуется заполнение анкеты, подача заявления и прохождение тестирования по общей эрудиции и грамотности. В анкете участнику отбора предлагается выбрать не более трех приоритетных направлений деятельности в молодежном правительстве Самарской области.
На дальнейших этапах отбора конкурсанту предстоит разработать и презентовать свой социальный проект, а затем представить его на комплексную экспертную оценку.
Формы документов для участия в конкурсе и более подробная информация об отборе размещены на сайте Министерства молодежной политики Самарской области по ссылке. Заявки на участие в отборе принимаются до 14 сентября.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.