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Молодежная политика Общество

В Самарской области продлен конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства региона VII созыва

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства Самарской области продлен до 14 сентября. Совещательный орган при губернаторе Самарской области и правительстве Самарской области созывается уже в седьмой раз и будет работать ближайшие два года.

В конкурсе могут участвовать студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций и вузов, аспиранты, молодые специалисты, представители молодежных общественных и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории области.

Представители молодежного правительства работают совместно с органами исполнительной власти, представляют интересы молодежных объединений региона и привлекают молодых людей к решению социально значимых вопросов.

Кроме того, по предложению главы региона Вячеслава Федорищева представителей будущего молодежного правительства планируют приглашать к участию в заседаниях регионального кабмина.
Молодежное правительство состоит из председателя, его заместителей, руководителя Аппарата и членов молодежного правительства, работающих на общественных началах и курирующих определенные направления деятельности Молодежного правительства.

Конкурсный отбор проводится в три этапа. На первом этапе от участников требуется заполнение анкеты, подача заявления и прохождение тестирования по общей эрудиции и грамотности. В анкете участнику отбора предлагается выбрать не более трех приоритетных направлений деятельности в молодежном правительстве Самарской области.

На дальнейших этапах отбора конкурсанту предстоит разработать и презентовать свой социальный проект, а затем представить его на комплексную экспертную оценку.

Формы документов для участия в конкурсе и более подробная информация об отборе размещены на сайте Министерства молодежной политики Самарской области по ссылке. Заявки на участие в отборе принимаются до 14 сентября.

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