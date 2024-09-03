Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День солидарности в борьбе с терроризмом

Во вторник, 3 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в связи с Памятной датой России - Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня Памятная дата России — День солидарности в борьбе с терроризмом.

Эта дата связана с трагическими событиями, произошедшими двадцать лет назад в городе Беслане, когда во время праздничной линейки, посвященной Дню знаний, террористы захватили в заложники детей, их родственников и учителей. В ходе этого чудовищного теракта погибли сотни людей.

Бесланская трагедия, как и многие другие теракты, в том числе в подмосковном "Крокус сити холле", со всей очевидностью показала, что для террористов нет ничего святого. Это нелюди, у которых нет национальности и которые для достижения своих целей не останавливаются ни перед чем.

Сегодня уровень террористических угроз по всему миру продолжает оставаться высоким. Для некоторых государств международный терроризм зачастую становится орудием для решения своих политических задач. Об этом свидетельствуют и события в приграничных регионах России, подвергшихся нападению со стороны преступного киевского режима, атаки на Запорожскую и Курскую атомные электростанции. При этом формы и методы ведения террористической деятельности нашего врага становятся все более циничными и изощренными.

Каждый из нас должен осознать, что только объединившись, проявив солидарность и высочайшую бдительность, мы сможем поставить заслон терроризму, обеспечить безопасное будущее для наших детей", - говорится в сообщении.