В Самаре хотят полностью отказаться от маршруток

Самара планирует полностью отказаться от маршруток, сообщает КП-Самара со ссылкой на главу департамента транспорта Сергея Маркина. В ближайшие годы город намерен серьезно пополнить автопарк новыми автобусами.
В среду, 4 сентября, самарцам представили 69 новых автобусов "LOTOS-105C02", собранных в Набережных Челнах.
"Самара должна переходить на поездки по регулируемому тарифу. Пассажиры имеют право применять все виды льгот, положенных им в общественном транспорте. В маршрутных такси их нет. К тому же маршрутки ни в какое сравнение не идут с новыми комфортабельными автобусами. Мы работаем в этом направлении", — отметил Маркин.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!