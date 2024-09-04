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Общество

В Самаре хотят полностью отказаться от маршруток

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самара планирует полностью отказаться от маршруток, сообщает КП-Самара со ссылкой на главу департамента транспорта Сергея Маркина. В ближайшие годы город намерен серьезно пополнить автопарк новыми автобусами.

В среду, 4 сентября, самарцам представили 69 новых автобусов "LOTOS-105C02", собранных в Набережных Челнах.

"Самара должна переходить на поездки по регулируемому тарифу. Пассажиры имеют право применять все виды льгот, положенных им в общественном транспорте. В маршрутных такси их нет. К тому же маршрутки ни в какое сравнение не идут с новыми комфортабельными автобусами. Мы работаем в этом направлении", — отметил Маркин.

Гид потребителя

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