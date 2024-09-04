Вячеслав Володин поддержал предложения Вячеслава Федорищева по развитию Самарской области

В среду, 4 сентября, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, семей с детьми, пенсионеров.

Сегодня же впервые в регионе состоялось выездное совещание Совета ГД, участие в котором приняли председатели профильных комитетов, а также руководители министерств и ведомств Самарской области. "Нам важен этот разговор, потому что Самара — один из ключевых в стране индустриальных центров. По потенциалу экономики он входит в десятку регионов нашей страны. Самарская область — регион-донор, по индексу бюджетной обеспеченности он занимает 17-ю позицию. Это говорит о том, что бюджет достаточно сбалансирован", — отметил Вячеслав Володин.

При этом, по словам председателя ГД, в регионе есть ряд проблемы, требующих особого внимания. И депутаты хотят понять, что необходимо сделать, чтобы помочь региону. "Это принятие федеральных законов или подзаконных актов: какая помощь будет нужна при принятии федерального бюджета?" — поинтересовался Вячеслав Володин.

Вячеслав Федорищев поблагодарил председателя ГД за внимание к региону, к тем задачам и проблемам, которые обозначают жители. Руководителю области ежедневно поступают сотни обращений от людей. "Самарская область — сильный индустриальный регион. Вместе с тем, анализируя ситуацию в каждом муниципальном образовании, увидел, что необходимо усиливаться буквально по каждому направлению", — подчеркнул врио губернатора.

Глава региона обозначил один из ключевых приоритетов в работе команды правительства Самарской области. Он касается народосбережения и улучшения демографической ситуации. "В центре нашей работы — это человек, демография. Задача по народосбережению, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, для Самарской области актуальная. Мы видим необходимость усиливаться по направлениям социальной поддержки, поддержки семей и, конечно же, здравоохранение", — отметил во время встречи Вячеслав Федорищев.

В настоящий момент в Самарской области наблюдается дефицит медицинских кадров — как певоклассных узкопрофильных специалистов, так и среднего медпрсонала. "Нам важно, чтобы в каждом населенном пункте были врачи в достаточном количестве, чтобы люди получали необходимую помощь", — обозначил глава региона. Для решения этой проблемы в регионе уже разработан целый комплекс мер, направленный на привлечение врачей — молодых и тех, кто имеет большой опыт работы в здравоохранении.

"Мы с вами сегодня посетили медицинский университет, который занимается прикладной наукой. Но вместе с тем вуз обязан выполнять задачу по подготовке кадров. Поэтому будем работать над усилением института целевого обучения, — отметил Вячеслав Федорищев. — Мы приняли решение о том, что будем вводить дополнительные выплаты молодым ребятам, которые будут переселяться в труднодоступные населенные пункты. Расширим программу "Земский доктор".

Глава региона отметил, что для каждой сферы, в том числе и здравоохранения, особо актуален вопрос предоставления жилья специалистам. В Самарской области в рамках региональной программы развития также предусмотрен комплекс дополнительных решений. "Мы предусмотрели расширение программы арендного жилья для сотрудников, будем планировать строительство небольших коттеджных поселков для врачей с высокой квалификацией, которые примут решение переехать к нам", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Помимо прочего в Самарской области остро стоит проблема ремонта и строительства дорог. Глава региона, проанализировав ситуацию в целом, убежден, что в среднесрочной перспективе необходимо удваивать объем финансирования дорожного фонда. "Бюджетная обеспеченность региона достаточная, но мы видим необходимость усиливаться здесь. Поэтому буду просить вас и коллег, которые сегодня работают с нами — председателей Комитетов, посмотреть, где еще необходимо и возможно участие Самарской области и других регионов в такой же ситуации в федеральных программах", — обратился глава региона к Вячеславу Володину.

Врио губернатора во время встречи отметил необходимость совершенствования механизма заключения концессионных соглашений по капиталоемким объектам. Таким, как например, новая трасса "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу. Расходные обязательства по оплате компании-концессионеру ложится на дорожный фонд субъекта страны. "Мы будем предлагать инициативу доработать механизм самого принятия решений по такого рода капиталоемким концессиям. Вполне возможно, вводить некий третий ключ, который бы помогал регионам при принятии таких решений и не попадать потом в ситуацию, когда региональный бюджет будет перегружен избыточно долговыми обязательствами", — отметил руководитель Самарской области.

Вячеслав Федорищев добавил, что регион будет с большей активность участвовать во всех федеральных программах и проектах, чтобы получить наибольшую поддержку для решения проблемы с состоянием дорог. "Дороги — это первый или второй по количеству жалоб и обращений предмет общения с жителями. Поэтому будем усиливаться и просить вашей поддержки", — обратился глава региона.

Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросам модернизации изношенной жилищно-коммунальной инфраструктуры. Для Самарской области, по мнению руководителя региона, актуальная задача, которую необходимо решать. Вячеслав Федорищев отметил, что были подготовлены ряд предложений для рассмотрения депутатами Государственной Думы.

В ходе разговора врио губернатора отметил, что Самарская область — автомобильная столица страны. И в рамках рабочей поездки в регион председатель ГД смог убедиться в надежности российского автопрома. Вячеслав Володин вместе с Вячеславом Федорищевым передвигались на автомобиле "Лада Аура". "Очень рад, что удалось вам продемонстрировать наш новый продукт — машину "Лада Аура". Когда она пойдет в серийное производство, будем рекомендовать всем нашим коллегам из других субъектов страны присмотреться к этой модели", — сказал руководитель области.

В завершении встречи Вячеслав Федорищев поблагодарил Вячеслава Володина за такую возможность открыто обсудить актуальные для региона проблемные вопросы и ключевые задачи. "Мне очень полезно и важно с учетом вашего опыта, вашей работы, вашего видения как решать эти проблемы, поговорить откровенно. Общаясь сегодня с вами, увидели для себя дополнительные возможности", — резюмировал глава региона.

"Вы обозначили тему дорог, жилищно-коммунального хозяйства. Это все вопросы нашей приоритетной повестки, поэтому мы обязательно в ходе обсуждения бюджета предложения Самарской области изучим и постараемся найти решение этих вопросов", — заявил Вячеслав Володин.