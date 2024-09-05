Девушка из Самарской области вломилась в магазин и вынесла кассу

В Самарской области отправили под стражу 25-летнюю ранее судимую жительницу Новокуйбышевска, подозреваемую в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратился директор магазина на ул. Гагарина. Ночью кто-то разбил стеклянную входную дверь, влез в торговую точку и унес кассовый аппарат, в котором было около 2 тыс. рублей.

На подозреваемую правоохранители вышли по отпечаткам пальцев. После задержания девушка признала вину рассказала, что деньги потратила, а кассовый аппарат выбросила.