Девушка из Самарской области вломилась в магазин и вынесла кассу

В Самарской области отправили под стражу 25-летнюю ранее судимую жительницу Новокуйбышевска, подозреваемую в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В полицию обратился директор магазина на ул. Гагарина. Ночью кто-то разбил стеклянную входную дверь, влез в торговую точку и унес кассовый аппарат, в котором было около 2 тыс. рублей.
На подозреваемую правоохранители вышли по отпечаткам пальцев. После задержания девушка признала вину рассказала, что деньги потратила, а кассовый аппарат выбросила.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек