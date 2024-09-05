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МТС проанализировала, какие песни летом слушали жители Самарской области

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС, цифровая экосистема, на основе данных МТС Музыки проанализировала летние предпочтения жителей Самарской области.

Фото: предоставлено МТС

В число самых популярных треков летнего сезона вошел хит Jazzdauren — "Дарите женщинам цветы". Самым прослушиваемым ремиксом этого лета стал трек BLIZKEY — "Горы" (Remix). По количеству прослушиваний лидирует альбом PEEKABOO от Big Baby Tape и Aarne.

МТС Музыка также отметила артистов, которые привлекли внимание этим летом к своему творчеству и значительно выросли в количестве прослушиваний в сервисе. Среди них стриминг выделил Минаеву, а также трек "Гламур" от uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS. Они занимали первые строчки у пользователей приложения из Самарской области.

Самым заслушанным артистом лета стал YERKATT, а среди множества громких релизов выделяется летний альбом Artur Kreem и Kovsh — "Sauvignon Funk".

МТС Музыка — это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю — как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов.

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