МТС проанализировала, какие песни летом слушали жители Самарской области

МТС, цифровая экосистема, на основе данных МТС Музыки проанализировала летние предпочтения жителей Самарской области.

В число самых популярных треков летнего сезона вошел хит Jazzdauren — "Дарите женщинам цветы". Самым прослушиваемым ремиксом этого лета стал трек BLIZKEY — "Горы" (Remix). По количеству прослушиваний лидирует альбом PEEKABOO от Big Baby Tape и Aarne.

МТС Музыка также отметила артистов, которые привлекли внимание этим летом к своему творчеству и значительно выросли в количестве прослушиваний в сервисе. Среди них стриминг выделил Минаеву, а также трек "Гламур" от uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS. Они занимали первые строчки у пользователей приложения из Самарской области.

Самым заслушанным артистом лета стал YERKATT, а среди множества громких релизов выделяется летний альбом Artur Kreem и Kovsh — "Sauvignon Funk".