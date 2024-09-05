Самарцам прочат увеличение продолжительности жизни до 76 лет

В Самарской области будут модернизировать систему здравоохранения. Цель этой работы — увеличение продолжительности жизни населения. Об этом врио губернатора Вячеслав Федорищев сообщил 5 сентября во время презентации программы социально-экономического развития региона.

"Еще одно важное направление работы — это здоровье граждан и увлечение средней продолжительности жизни, которое в 2029-м году должно составить 76 лет. В 2023 г. показатель был 72 года", — заявил врио губернатора.

По его словам, для достижения этой цели продолжится работа над улучшением условий и качества оказания медицинской помощи.

"За указанный период мы построим и завершим строительство 13 поликлинических и четырех стационарных учреждений, 192 ФАПов, поставим не менее 260 автомобилей скорой помощи и 670 автомобилей неотложной помощи. Будем оснащать больницы современным медоборудованием, в том числе закупим более 20 современных аппаратов МРТ. Организуем проведение капитального ремонта не менее 80 объектов медицинских организаций. Это уже зафиксировано в программе. Но мы знаем с вами, что проблема достаточно серьезная. У нас почти половина учреждений здравоохранения требует капитального ремонта. Продолжим работу по привлечению и закреплению медицинских сотрудников в системе здравоохранения", — сообщил Вячеслав Федорищев.