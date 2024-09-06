Сказки от страховщиков: "Ингосстрах" принял участие в просветительском проекте для детей

"Ингосстрах" принял участие в образовательном проекте "Сказочный полис" — цикле детских аудиосказок, рассказывающих о разных видах страхования и их важности. Все сказки озвучены топ-менеджерами крупнейших страховых компаний.

Денис Морозов, директор департамента розничных продаж "Ингосстраха", озвучил сказку "Шоколадные истории или как превратить неприятность в успех", посвященную корпоративным видам страхования.

"Ингосстрах" уделяет много внимания повышению финансовой грамотности как взрослых, так и детей. Я очень рад, что наша компания стала частью образовательного проекта для детей младшего и среднего возраста. Сюжеты сказок увлекают даже взрослых, поэтому уверен, что детям понравится их слушать. Более того, у них появится много поводов задать вопросы родителям о финансах и страховании", — отметил Денис Морозов, директор департамента розничных продаж "Ингосстраха".

Образовательный проект для детей "Сказочный полис" стартовал этим летом. Проект рассказывает о сказочной стране Арктавии, жители которой не только успешно внедрили институт страхования, но и активно его развивают, придумывают новые виды защиты, сталкиваясь с различными жизненными ситуациями. Проект создан и реализуется финансовой онлайн-платформой для страховых агентов и риэлторов "Инссмарт".

Все сказки в аудиоформате размещены на популярных подкаст-площадках, включая Яндекс Музыку и другие.