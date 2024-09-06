Сказки от страховщиков: "Ингосстрах" принял участие в просветительском проекте для детей

"Ингосстрах" принял участие в образовательном проекте "Сказочный полис" — цикле детских аудиосказок, рассказывающих о разных видах страхования и их важности. Все сказки озвучены топ-менеджерами крупнейших страховых компаний.
Денис Морозов, директор департамента розничных продаж "Ингосстраха", озвучил сказку "Шоколадные истории или как превратить неприятность в успех", посвященную корпоративным видам страхования.
"Ингосстрах" уделяет много внимания повышению финансовой грамотности как взрослых, так и детей. Я очень рад, что наша компания стала частью образовательного проекта для детей младшего и среднего возраста. Сюжеты сказок увлекают даже взрослых, поэтому уверен, что детям понравится их слушать. Более того, у них появится много поводов задать вопросы родителям о финансах и страховании", — отметил Денис Морозов, директор департамента розничных продаж "Ингосстраха".
Образовательный проект для детей "Сказочный полис" стартовал этим летом. Проект рассказывает о сказочной стране Арктавии, жители которой не только успешно внедрили институт страхования, но и активно его развивают, придумывают новые виды защиты, сталкиваясь с различными жизненными ситуациями. Проект создан и реализуется финансовой онлайн-платформой для страховых агентов и риэлторов "Инссмарт".
Все сказки в аудиоформате размещены на популярных подкаст-площадках, включая Яндекс Музыку и другие.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.