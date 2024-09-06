Полуторагодовалый ребенок погиб на пожаре в Самарской области

В пятницу, 6 сентября, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошел пожар с трагическими последствиями. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Горел частный дом в с. Токмакла. В результате погиб полуторагодовалый мальчик.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительной версии, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !