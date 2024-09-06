Полуторагодовалый ребенок погиб на пожаре в Самарской области

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В пятницу, 6 сентября, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошел пожар с трагическими последствиями. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области