Крупный пожар в Сызрани тушили 32 человека

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В пятницу, 6 сентября, в 12:31 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома и надворных построек на ул. Красноярская в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.